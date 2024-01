Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na co dzień jest fryzjerką, a z nowym rokiem sama zdecydowała się na spektakularną zmianę fryzury. Uczestniczka show postawiła na mocne cięcie, które podkreśla jej rysy twarzy. Tylko spójrzcie, jak się zmieniła.

Iza ze "Ślubu" przeszła metamorfozę

Iza to uczestniczka 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym tworzyła związek z Kamilem. Para postanowiła dać sobie szansę poza kamerami, ale ostatecznie ich drogi się rozeszły. Uczestniczka odnalazła miłość po programie. Ostatnio Iza ze "Ślubu" po raz pierwszy pokazała partnera, a internauci od razu zaczęli porównywać go do znanego muzyka. Para spotykała się już od jakiegoś czasu, ale dopiero niedawno uczestniczka show postanowiła pochwalić się swoim wybrankiem. Teraz Iza znów zaskoczyła.

Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skreen/player.pl

Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się na odważną zmianę i ścięła włosy. Nie da się ukryć, że uczestniczka show nie boi się eksperymentować ze swoim wyglądem. Przez ostatnie lata widzieliśmy ją w różnych odsłonach, a raz nawet postanowiła przedłużyć włosy. Teraz jednak przyszedł czas na krótką fryzurę.

Bo kobieta zmienną jest — napisała Iza.

Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Prywatnie Iza z kontrowersyjnego eksperymentu TVN jest fryzjerką, dlatego nic dziwnego, że lubi eksperymentować z włosami. A wam, jak się podoba metamorfoza uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram @iziiij85