Agnieszka i Damian z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedyna para z potencjałem na "coś więcej" według widzów show. Oboje zdobyli ogromną sympatię wśród fanów programu i wiele wskazuje na to, że ich relacja może przetrwać. Uczestniczka show właśnie opublikowała nowe zdjęcie i wygląda na nim fenomenalnie. Żona Damiana sporo schudła, a internauci nie szczędzą jej komplementów. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, a Wy? Oceńcie sami.

Agnieszka ze "ŚOPW" zaskoczyła mnie w odmienionej wersji

Agnieszka i Damian byli niemal od początku uważani za najlepiej dobraną parę 10. edycji miłosnego eksperymentu TVN. Uczestnik show zaczął się nawet rozglądać za nową pracą, by móc przeprowadzić się do swojej żony. Jednak ze zwiastuna nadchodzącego odcinka można wynika, że potencjalnie to koniec sielanki między Agatą i Damianem ze "ŚOPW". Uczestniczka show stwierdziła, że mąż stawia między nimi granice, a ich relacja się nie rozwija. Fani maja jednak nadzieję, że to chwilowy kryzys w małżeństwie, ponieważ twierdzą, że para idealnie do siebie pasuje.

W ostatnim odcinku widzowie byli zdumieni zazdrością Damiana ze "ŚOPW" o Agnieszkę i choć nie spodobało się im jego zachowanie, to jednak wielu fanów uważa, że jest to oznaka dbania o relację. Teraz jednak wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałam: Agnieszka zaszalała z metamorfozą! Czy to specjalnie dla męża?

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

W trakcie trwania programu uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zyskali również sporą popularność. Agnieszka ma już ponad 30 tysięcy obserwujących na Instagramie i czasami odzywa się do swoich fanów. Ostatnio opublikowała zaskakujący wpis w dwóch kreacjach i zapytała, w której wygląda lepiej. Jednak uwagę przykuwa zupełnie coś innego. Uczestniczka show sporo schudła i trzeba przyznać, że wygląda genialnie!

Prawa czy lewa — napisała Agnieszka.

Instagram @mrs.kempisa

Fani przyznali, że Agnieszka wygląda rewelacyjnie w obu stylizacjach, ale nawiązali również do jej metamorfozy. Uczestniczka show otrzymała wiele komplementów dotyczących jej nowej sylwetki.

Obie mega, ale jednak szczupła sylwetka to zawsze sztos. Rewelacja

O rany kobieta ogień. Pięknie w każdym wydaniu. Wyglądasz mega, mega

Ale ci się schudło. Dobrze. Bez brzucha dużo lepiej

Fenomenalnie, jak pani to zrobiła — piszą internauci.

A wam jak się podoba metamorfoza Agnieszki z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Czekacie na wielki finał show?

