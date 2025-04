Marta Podbioł wzięła udział w ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jej udział w programie odbił się szerokim echem. Niestety nie udało jej się znaleźć miłości w programie. Niepowodzenia jednak może zostawić już daleko za sobą. Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tego, że jest zakochana nie ukrywa już od jakiegoś czasu, natomiast dopiero teraz pochwaliła się zdjęciem swojego partnera.

Reklama

Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała nowego partnera

Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest zakochana. Niedawno podzieliła się swoim szczęściem publicznie i napisała: "Tak zaczęłam się z kimś spotykać, ale to świeża sprawa i nie przypuszczałam, że mi się to trafi". Przyznała, że jej nowy wybranek to osoba, którą znała już od dawna, ale nie mieli zbyt dużego kontaktu. O swojej obecnej sytuacji miłosnej mówiła: "Przy niedawnym spotkaniu zaiskrzyło i tak o to po czasie jestem w związku. W sumie zapomniałam o tym jak to jest być w związku".

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że jest szczęśliwa w nowej relacji i właśnie po raz pierwszy pokazała zdjęcie swojego ukochanego:

Soooo in love napisała na Instagramie.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie miała szczęścia w miłości

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wychowuje syna samodzielnie. Ojciec Rysia zostawił ich, gdy jeszcze była w ciąży.

Było to dla mnie bolesne przez pierwsze dwa lata, bo zostałam w ciąży sama. Ciężko ją przechodziłam, zazdrościłam koleżankom, które twierdziły, że to jest stan błogosławiony, a ja byłam wyczerpana. (...) Gdy pojawił się Rysio, przestałam myśleć o tym, że jestem sama

Dodała jednak, że aktualnie ma dobre relacje z ojcem dziecka i oboje mają na uwadze dobro chłopca. Po rozstaniu Marta pozostawała singielka, postanowiła dać sobie szansę, biorąc udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". O swoim udziale w programie dziś jednak wolałaby już nie pamiętać. Programowy mąż okazał się nie być tym wymarzonym, a nawet z jego strony doczekała się kilku nieprzyjemności. Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na rozwód musieli czekać aż dwa lata. Następnie uczestniczka ślubnego show starała się randkować, jednak nie ukrywała, że randki kończyły się niepowodzeniami. Na szczęście o tych czasach może już zapomnieć i cieszyć się tym, że ponownie udało jej się zakochać i to z wzajemnością! Gratulujemy i trzymamy kciuki za tę miłość.

Zobacz także:

Reklama