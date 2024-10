Agnieszka i Damian to jedno z małżeństw 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na tę chwilę widzom programu wydaje się, że są najbardziej dopasowaną parą i to własnie oni mają największe szanse to stworzenie relacji po programie. Tymczasem Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopiero oglądając swoje wesele w TVN, zwróciła uwagę na jeden szczegół. Koniecznie musiała podzielić się tym w sieci. Co zwróciło jej uwagę?

Reklama

Agnieszka ze "ŚOPW" zwróciła uwagę na jeden szczegół na weselu

Właśnie trwa 10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Poznaliśmy już wszystkie pary nowego sezonu, są to: Agnieszka i Damian, Agata i Piotr oraz Joanna i Kamil. Na ten moment parą, która zdobyła największą sympatię widzów są Agnieszka i Damian, oni również jako jedni z pierwszych, zdecydowali się przełamać swoją barierę i pozwolić sobie na odrobinę czułości. Panna młoda z uśmiechem mówiła o mężu i przyznała, że ma wrażenie, jakby znali się już długo. Teraz zaskoczyła swoich fanów wpisem na Instagramie i wraca uwagę na jeden szczegół z wesela, który zauważyła dopiero oglądając je w telewizji.

Kto wczoraj zauważył, że motylek na torcie się świeci? @earlgrey_film ewidentnie dba o detale

Jedna z internautek niestety szybko wyprowadziła Agnieszkę ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z błędu:

Gwoli ścisłości : motylek jest plastikowy i odbija się w nim migające światełko z dekoracji

To jednak nie zaszkodziło pannie młodej cieszyć się pięknem szczegółów podczas swojego wielkiego dnia.

Mimo wszystko wygląda bajecznie

Jednak nie wszyscy zdecydowali się studzić emocje panny młodej, a wtórowali jej w dostrzeganiu małych szczegółów i docenianiu ich:

Zobacz także

Piękny - komentowała inna fanka.

Facebook Ślub od pierwszego wejrzenia TVN

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są zachwyceni Agnieszką i Damianem. Po ostatnim odcinku nie szczędzili im komplementów w komentarzach. "Pozytywni ludzie, nie cudują, rozmawiają spokojnie, wiedzą czego chcą życzę im aby się udało to wspólne życie" - zauważali fani. Widzowie docenili też to, że małżonkowie wykazują inicjatywę, by poznać się nawzajem i wykorzystują ku temu każdą wolną chwilę.

Z krytyką jednak musieli zmierzyć się ich programowi koledzy. Szczególnie oberwało się Joannie, która nie wykazuje zrozumienia dla Kamila i nie potrafi pójść z nim na kompromisy. Sporo uwag oglądający mieli również do Agaty, która nie wykazała się zrozumieniem podczas lotu na wakacje, który był olbrzymim stresem dla Piotra. Zauważają również, że mężczyzna nie podoba się swojej programowej żonie, dlatego trudno jej się przed nim otworzyć. Czy kolejne dni spędzone razem sprawią, że programowym małżeństwom będzie łatwiej do siebie dotrzeć? Trzymamy za to kciuki.

Reklama

Zobacz także: Pierwsze problemy w małżeństwie Joanny i Kamila ze "ŚOPW". Uczestnik postawił sprawę jasno