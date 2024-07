1 z 11

Wiosna/lato 2017: ubrania w kwiaty

Kwiaty to jeden z najmodniejszych deseni wiosny i lata 2017! Subtelne, kobiece i niezwykle eleganckie kwiaty w połączeniu ze zwiewnymi tkaninami tworzą ubrania, w których każda z nas będzie wyglądała wdzięcznie i dziewczęco. To prawdziwy must-have! Co zrobić, by nie wyglądały tandetnie? Najlepiej połączyć je z "cięższymi" dodatkami: skórzaną ramoneską, botkami, militarną kurtką lub spodniami typu boyfriend. Tę ostatnią wersję wybrała Julia Wieniawa. Jak Wam się podoba?

