Noc po rozdaniu Golden Globe Awards była wyjątkowo długa! Po zakończeniu oficjalnej imprezy w całym Beverly Hills odbyło się kilkanaście przyjęć i bankietów. Parę z nich odwiedziła Kate Bosworth. Aktorka zrzuciła suknię od Dolce&Gabbana, w której pokazała się w Beverly Hilton Hotel i założyła… kolejny zestaw od tego duetu projektantów. Tym razem była to bogato zdobiona tunika i czarne cygaretki. Buty i torebkę również zapewnili Dolce&Gabbana! W takim stroju można bawić się do rana! Co myślicie o jej stylizacji?! ZAGŁOSUJCIE!

