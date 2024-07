Pojawił się nowy, ekscytujący zestaw kolorystyczny, który zdobywa serca gwiazd. Jest to duet łączący róż i szarość. W takich stylizacjach pojawiły się między innymi Małgorzata Rozenek, Kate Hudson i Kendall Jenner. Małgorzata Rozenek zestawiła na przykład szare wełniane spodnie do kostki Tary Jarmon z jasnoróżowym golfem z długimi rękawami domu mody Max Mara. Uznała, że do tego zestawu świetnie będą pasować szpilki w kolorze nude marki Casadei. Efekt? Oceńcie sami!

A jak to robią na świecie?

Kate Hudson podeszła do tego tematu podobnie, ale kolory w jej stylizacji zamieniły się miejscami. Aktorka wybrała różowe spodnie Ermanno Scervino, szary golf Zadig &Voltaire i różowe szpilki Giuseppe Zanotti. Można jednak ten sam duet pokazać zupełnie inaczej! Kendall Jenner do połyskliwej różowej mini dodała szary płaszczyk marki Zimmermann, szpilki Giuseppe Zanotti i bardzo modną tej zimy czarną, futrzaną torebkę domu mody Givenchy. Uważamy, że zestawienie różu i szarości to świetna propozycja na zbliżającą się wiosnę. A Wam, jak się podoba? Dacie się skusić?

Kate Hudson na swojego prostego różowo-szarego zestawu założyła seksowne szpilki Giuseppe Zanotti.

Instagram

Kendall Jenner w drodze na premierę filmu „Zoolander2" w Nowym Jorku.

East News

Małgorzata Rozenek na promocji swojej ostatniej książki "Jak dbać o siebie perfekcyjnie".

