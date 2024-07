Rozalia Mancewicz niedługo rodzi, a jednak wciąż pojawia się na imprezach! Tym razem Miss Polonia przyszła na prezentację torebek Sabriny Pilewicz. Gwiazdka wzbudzała spore zainteresowanie - w końcu jest w zaawansowanej ciąży! Na ściance Rozalia Mancewicz głaskała swój brzuszek, a wspierały ją dwie siostry. Podoba Wam się jej stylizacja?

Rozalia Mancewicz ma urodzić swoje dziecko w kwietniu. Miss Polonia 2010 urodzi chłopca! W jednym z wywiadów mówiła:

Umówiliśmy się z mężem, że jak będzie dziewczynka to ja wybieram imię, a jak będzie chłopiec to on. Będzie chłopak i Marcin by chciał, żeby to był Walerian lub Antoni - mówiła Rozalia.