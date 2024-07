Wielbicielki butów z czerwoną podeszwą mają z czego się cieszyć - Christian Louboutin wypuścił pierwsze w historii perfumy! Kultowy projektant nie rozmieniał się na drobne - stworzył od razu 3 różne zapachy! Swoją przygodę z kosmetykami zaczął w 2014 r. od lakierów do paznokci, do których wkrótce dołączyły szminki. Główna cecha wszystkich kosmetyków sygnowanych nazwiskiem Christiana Louboutina? Zachwycający design - flakony perfum oraz opakowania pomadek i lakierów przypominają małe dzieła sztuki!

Trzy zapachy, którymi projektant debiutuje na rynku perfumeryjnym: „Bikini Questa Sera” - zmysłowe połączenie jaśminu i tuberozy (pomarańczowy flakon), „Tornade Blonde” - róża, fiołek i czarna porzeczka zamknięte w intensywnie czerwonym flakonie, oraz najbardziej intensywny, fioletowy „Trouble in Heaven” - intrygujący miks irysa, paczuli i bursztynu. Cena perfum ustawia je na bardzo wysokiej półce - buteleczka o pojemności 50 ml będzie kosztować ok. 1100 zł. Nie pozostaje nic innego niż przetestować wszystkie trzy zapachy, a wybrany dopisać do listy urodzinowej ;)

Pierwsze perfumy od Christiana Louboutina.

Zachwycające flakony przypominają małe dzieła sztuki!

„Bikini Questa Sera” - zmysłowe połączenie jaśminu i tuberozy

„Tornade Blonde” - róża, fiołek i czarna porzeczka

„Trouble in Heaven” - miks irysa, paczuli i bursztynu