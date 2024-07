Olivia Palermo jest jedną z gwiazd, które opanowały do perfekcji stylizacje na każdą okazję. 30-letnia fashionistka została przedwczoraj przyłapana przez fotografów w trakcie spaceru po Nowym Jorku. Gwiazda postawiła na wyluzowaną, modną stylizację z żółtym, prążkowanym kombinezonem Max&Co., granatową kurtką bomber i czarnymi mokasynami. Całość uzupełniała biała kopertówka XXL i klasyczne okulary przeciwsłoneczne. Naszym zdaniem ten nonszalancki look to strzał w dziesiątkę! Zgadzacie się? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

