Jak co roku, jeden model okularów przeciwsłonecznych szczególnie przypadł do gustu znanym fashionistkom. Zeszłego lata hitem okazała się propozycja Diora o nazwie So Real, a w tym sezonie na prowadzenie wysuwa się nowoczesna wariacja na temat kocich oprawek: Fendi EyeShine.

Reklama

Znaki rozpoznawcze modelu z metką włoskiego domu mody? Owalne, niemal okrągłe szkła nabierają charakteru dzięki minimalistycznym metalowym oprawkom, których kształt nawiązuje do kocich okularów w stylu retro. Model Fendi EyeShine jest tego lata najczęściej widywanym dodatkiem na Lazurowym Wybrzeżu, a do grona jego fanek należą Kate Hudson, Karlie Kloss, Gigi Hadid i Olivia Palermo. Oprócz najpopularniejszej, złotej wersji, dostępne są też srebrne, niebieskie, różowe i białe warianty kolorystyczne.

Ceny okularów przeciwsłonecznych EyeShine wahają się od 1900 do 2100 złotych - znajdziecie je w oficjalnym sklepie internetowym Fendi.

Reklama