Tegoroczna gala rozdania nagród SAG to prawdziwa kopalnia inspiracji... makijażowych! Perfekcyjne smoky eyes Evy Longorii, różowe usta Naomi Watts, make up - no make up w wydaniu Ronney Mara... Do naśladowania w karnawale - i nie tylko ;) Zagłosuj na swój ulubiony look!

Christina Hendricks postawiła na niezwykle kobiecą "kocią" kreskę na oku oraz różową szminkę, która wspaniale podkreśliła jej porcelanową cerę.

