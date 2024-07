1 z 9

Fason, który króluje niepodzielnie od kilku lat, w tym sezonie nabiera eleganckiego charakteru. Gotowe na kombinezon w wersji 2.0? Jednoczęściowy hit wybiegów ma praktyczne zalety: mowa o prawdziwym modowym samograju, który szczególnie dobrze sprawdza się, gdy nie możecie się zdecydować na stylizację. :) W zależności od dobranych dodatków możecie założyć go zarówno na co dzień, jak i na wieczór oraz - co ważne szczególnie w chłodniejsze letnie wieczory - jako podstawa warstwowej stylizacji.

Zainspirujcie się lookiem Elle Macpherson z kombinezonem Stelli McCartney, rzućcie okiem na nasze propozycje i znajdźcie swojego faworyta. Nie zapomnijcie też zagłosować w naszej SONDZIE!

