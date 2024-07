1 z 5

Michał Kwiatkowski pojawił się na imprezie Flesz Fashion Night z chłopakiem, Maximem, który na co dzień mieszka we Francji, gdzie zajmuje się produkcją programów rozrywkowych. Panowie podczas wielkiej gali spędzali czas głównie ze sobą. Para nie szczędziła sobie czułości i wyglądała bardzo stylowo! Michał miał na sobie marynarkę: The Kooples, t- shirt Eleven Paris, spodnie z Bershki oraz buty z pumy.

Który z chłopaków podoba się Wam bardziej?