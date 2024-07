Maria Sadowska, jurorka The Voice of Poland, ścięła włosy! Gwiazda na swoim Facebooku pokazała zdjęcia z nagrań do programu w zupełnie nowej fryzurze. Fani są zachwyceni jej nowym lookiem. A Wam jak się podoba?

Maria Sadowska ścięła włosy!

Niedawno ruszyły przesłuchania w ciemno w The Voice of Poland, w którym Maria po raz kolejny jest jedną z trenerek. Gwiazda spędza sporo czasu na planie, a teraz postanowiła zaskoczyć wszystkich fryzurą. Zdecydowała się na krótkie cięcie! W jednym z odcinków Maria Sadowska zaprezentuje się w koszuli z nowej kolekcji Łukasza Jemioła.

Nowe odcinki The Voice of Poland z Marią, Natalia Kukulską, Tomsonem i Baronem oraz Andrzejem Piasecznym zobaczymy już we wrześniu w TVP. Czy Marysia znów doprowadzi do zwycięstwa swojego podopiecznego? Będziecie oglądać The Voice of Poland?

Maria Sadowska kilka dni temu.

Maria Sadowska na imprezie Coca Coli.