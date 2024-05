Karolina Rozum (wcześniej Gefert), która zdobyła sławę dzięki udziałowi w "The Voice of Poland" oraz tworzyła popularny zespół MY3 ogłosiła radosną nowinę:

Karolina Rozum (wcześniej Gefert) była jeszcze nastolatką, gdy spróbowała swoich sił w "The Voice of Poland". Następnie wraz z Julią „Julką” Trojanowską i Natalią „Natka” Klewicz tworzyła pierwszy skład popularnego zespołu młodzieżowego MY3. Teraz podzieliła się radosną nowiną:

