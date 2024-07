Za nami wielki finał programu "The Voice of Poland". Od początku faworytem programu był uczestnik z grupy Marysi Sadowskiej - Krzysztof Iwaneczko, który zachwycił jurorów już od etapu przesłuchań w ciemno. To on otrzymał tytuł najlepszego głosu w Polsce i wygrał kontrakt z wytwórnią płytową.

Krzysztof Iwaneczko wygrał 6. edycję "The Voice of Poland"

Krzysztof wystąpił w finale w duecie z Natalią Kukulską, zaśpiewał piosenkę z najnowszego Bonda - 'Writing's On The Wall", wystąpił w duecie z Marysią Sadowską w piosence "Cheek to Cheek" oraz zaśpiewał swój autorski utwór. Pokonał Williama, Anę i Tobiasza, który do końca walczył o zwycięstwo, ale to Krzysztof zdaniem widzów był dziś najlepszy. Gratulujemy!

22.10 - Czas na wyniki! Prowadzący długo trzymali nas w napięciu, ale teraz jest już wszystko jasne - program wygrywa Krzysztof Iwaneczko!

22.05 - Za nami występ Margaret. To już ostatnie minuty głosowania. W głosowaniu widzów prowadzi Krzysztof Iwaneczko - 54% głosów, Tobiasz - 46%. Finaliści wykonali też swoje autorskie utwory. Jak wam się podobało? Nam o wiele bardziej do gustu przypadła piosenka Tobiasza "Pure" niż ballada Krzyśka.

21.52 - O zwycięstwo walczą już tylko Krzysztof i Tobiasz. Ana zajmuje trzecie miejsce!

21.48 - Marysia Sadowska zaśpiewała z Krzysztofem Iwaneczko piosenkę "Cheek to Cheek". Trenerka nie ukrywa, że chciałaby, żeby finalista z jej grupy wygrał ten program. To nie byłoby jej pierwsze zwycięstwo w tym programie!

21.39 - Kolejny występ za nami. Tobiasz Staniszewski wystąpił z Baronem i Tomsonem z Afromental. Zaśpiewali utwór "It's A Man's Man's Man's World". Było rewelacyjnie!

21.35 - Czas na występy trenerów z finalistami. Zaczyna Edyta i Ana w piosence "Stop". To ciężki i wymagający utwór, ale Ana poradziła sobie znakomicie.

Tak piosenkę "Stop" zaśpiewała Edyta Górniak na jednym z koncertów. Rewelacja!

21.23 - Linie SMS-owe zostały zamknięte. Widzowie wybrali trzech uczestników, którzy będą walczyć o główną nagrodę. Kto przeszedł dalej? Tobiasz Staniszewski, Krzysztof Iwaneczko i Ana Andrzejewska. O główną nagrodę nie zawalczy już William.

21.17 - Występ Krzysztofa Iwaneczko. Finalista z grupy Marysi Sadowskiej wybrał utwór 'Writing's On The Wall" z najnowszego Bonda.

"Kiedy już nagrasz swoją płytę, ja będę pierwszą osobą, która ją kupi", powiedział Andrzej Piaseczny.

A tak Krzysztof Iwaneczko zaśpiewał podczas "Przesłuchań w ciemno":

21.08 - Czas na Williama. Ten uczestnik już w pierwszym odcinku show podbił serca widzów i dalej ich zachwyca. Wybrał utwór "Isn't She Lovely". I poszło mu znakomicie!

"Nie jest łatwo żyć z muzyki, ale życzę Ci z całej serca, żeby Ci się coś udało", powiedziała Marysia.

21.02 - Kolejny na scenie wystąpił Tobiasz Staniszewski. Finalista przed występem zdradził, że do udziału w show namówił go syn i kibicuje mu podczas finału. Tobiasz zaśpiewał utwór "Wspomnienie" Czesława Niemena. Wybór utworu świadczy o wielkiej odwadze Tobiasza, ale trzeba przyznać, że dał radę! Jurorzy podzielają nasze zdanie :-)

"Ty masz taką piękną jakość w tym wokalu. Zaśpiewałeś to pięknie, świetna interpretacja", powiedziała Edyta Górniak, która była bardzo wzruszona tym wykonaniem.

20.53 - Czas na występy indywidualne. Ana powiedziała, że jej trenerka Edyta Górniak dała jej wsparcie i wiarę w siebie. "Trochę jak taka mama była dla mnie", powiedziała o Edycie. Gwiazda stwierdziła za to, że Ana podczas trwania programu nawet wyładniała :-) Finalistka zaśpiewała piosenkę "I Follow Rivers". Co powiedzieli jurorzy?

"Jesteś piękną kobietą i scena jest stworzona dla Ciebie", powiedział Andrzej Piaseczny.

20.46 - Mamy kolejne wyniki głosowania:

William - 18%

Ana - 20 %

Krzysztof - 30%

Tobiasz - 32%

20.42 - Teraz na scenie Mateusz Ziółko i Liber w piosence "7 rzeczy". My tymczasem na Instagramie programu znaleźliśmy zdjęcia uczestników za kulisami show:

20.41 - Faworyt widzów Krzysztof Iwaneczko wystąpił z Natalią Kukulską. Zaśpiewali piosenkę "Decymy". Czy tym występem Krzysztof zapewnił sobie zwycięstwo? Na pewno zyskał nowe głosy, bo wyszło rewelacyjnie!

"Natalia bardzo Ci dziękuje za ten utwór, bo to jeden z najbardziej pozytywnych numerów. Krzysztofie bardzo mi się podobało, że dałeś przestań Natalii w tym utworze, a sam też błyszczałeś", powiedziała Edyta.

20.36 - William Prestigiacomo zaśpiewał w duecie z Margaret piosenkę "Just The Two Of Us​". Trzeba przyznać, że było to świetne wykonanie, a William miał szansę pokazać się w tym utworze od zupełnie innej, bardziej subtelnej strony. Margaret w takim wydaniu też nam się bardzo podoba. A jak ocenili ich występ jurorzy?

"William ja się czasami o Ciebie boję w tych wolniejszych numerach, ale dziś dałeś radę", powiedziała Marysia.

20.31 - Kolejna finalistka na scenie. Tym razem wystąpiła Ana Andrzejewska w duecie z Kubą Badachem. Zaśpiewali balladę "Najpiękniejsi". Co powiedzieli jurorzy?

"Piękne wykonanie. Powinnaś takie piosenki śpiewać. Uśmiechnij się do Kuby, żeby Ci taką piosenkę napisał", powiedziała Marysia Sadowska.

A znacie to wykonanie piosenki "Najpiękniejsi" Kuby i Kayah?

20.26 - Jako pierwszy na scenie wystąpił Tobiasz Staniszewski, który zaśpiewał piosenkę "Na pewno" wraz z chórem Sound'N'Grace. Jak jego występ ocenili jurorzy?

"To było piękne otwarcie. Tobiasz kibicuje Ci dzisiaj", powiedziała Edyta Górniak. "Nie jest tajemnicą, że z Tobiaszem nie zawsze było mi po drodze, co ostatnio mi wypomniał. Życzę Tobie, żeby moda na Ciebie przyszła, a moda na chór nie przeminęła", powiedział Piasek

20.20 - Widzowie programu mogli głosować na swoich faworytów przez cały tydzień. Kto prowadzi w głosowaniu? Tak przedstawiają się wyniki:

William - 15%

Ana - 16%

Tobiasz - 31%

Krzysztof - 38%

20:15 - Ruszył finał show! Na początku finaliści wykonali mix przebojów Robbiego Williamsa. Krzysztof Iwaneczko powiedział, że zrobi wszystko, żeby jego fani nie zawiedli się! Pamiętacie jego wykonanie "Uciekaj moje serce"?

19.50 - Na Facebooku programu pojawiło się zdjęcie z prób uczestników przed wielkim finałem.

ZOBACZ: QUIZ wiedzy na temat 6. edycji "The Voice of Poland". Sprawdź się!

Finaliści programu "The Voice of Poland" 6:

