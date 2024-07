Już jest! TVP pokazało spot do nowej edycji The Voice of Poland. Czym tym razem producenci zaskoczyli fanów popularnego talent show? Jest tajemniczo, mrocznie i bardzo kosmicznie! Jurorzy ubrani w specjalne uniformy poszukują supernowej gwiazdy, którą z pewnością odkryją w programie. A kiedy rusza The Voice of Poland? Okazuje się, że pierwszy odcinek show będziemy mogli zobaczyć już 3 września na antenie TVP2.

Reklama

Przypominamy, że w 7. edycji The Voice of Poland w roli jurora zadebiutuje Natalia Kukulska. O tym, jak piosenkarka poradziła sobie w programie przekonamy się już za kilka tygodni, a tymczasem zobaczcie jak poradziła sobie na nagraniu spotu! Widać już ciążowy brzuszek?

Będziecie oglądać 7.edycję The Voice of Poland?

Zobacz także

Zobacz także: Kukulska w ciąży, Sadowska, Piaseczny, Tomson i Baron na planie nowego spotu "The Voice"! ZDJĘCIA

Spot do nowej edycji The Voice of Poland.

Natalia Kukulska debiutuje w roli jurora.

Facebook The Voice of Poland

Reklama

Podoba Wam się spot do 7.edycji programu?