Trendy we fryzjerstwie poprzednich sezonów opierały się o stylizacje, które cechowało dokładne ścięcie i gładkie włosy. Bob, wyprostowane włosy, równe grzywki, geometryczne cięcia... Większość z tych fryzur obecnie albo zupełnie zniknęła, albo przeszła ewolucję, a nawet rewolucję. Jakie są najnowsze trendy?

Reklama

Trendy we fryzjerstwie – ewolucja boba

Klasyczny bob to krótka fryzura, w której włosy są ścięte do linii brody. Najnowsze trendy stawiają jednak na modyfikację tego ścięcia, nazywaną „przedłużonym bobem”. Włosy mają sięgać już aż do ramion i mają układać się naturalnie. Prostownica idzie w odstawkę.

Fryzura boho i naturalne loki

Najnowsze trendy stawiają na naturalność – bez prostownicy – włosy nie powinny być wygładzone i niemal przylizane. Można pomóc sobie lokówką, by uzyskać fale, jednak dla zdrowia włosów lepiej je wykonać za pomocą mniej inwazyjnych metod, np. luźnych warkoczy czy wałków. Włosy powinny być lekko skręcone, jakby zwichrowane przez wiatr i nierówne.

Trendy we fryzjerstwie – trendy w koloryzacji

Nie można zapomnieć o odpowiednim kolorze włosów – jak najbardziej zbliżonym do naturalnych kolorów. Jeśli lubisz pasemka i różnorodność, spróbuj najpierw bronde, czyli delikatnego przechodzenia z blondu do brązu.