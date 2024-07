1 z 5

Margaret przyszła do telewizji w piżamie! Artystka uwielbia odważne stylizacje i lubi zaskakiwać. W sobotę wokalistka była gościem w "Pytaniu na śniadanie", gdzie pojawiła się w zielonej parce z dużym, efektownym kapturem z różowym futrem. Pod nią kryła się jednak czerwona piżama-pajacyk w świąteczne, białe wzorki. To nie pierwszy raz, kiedy Margaret do telewizji przyszła w piżamie. Wystarczy przypomnieć jej żółty strój ze Spongebobem! Jak Wam się podoba w takiej stylizacji?

