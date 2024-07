1 z 12

Od Gucciego po Proenzę Schouler – mule, czyli pantofle bez pięty są w tym sezonie wszędzie: we wszystkich barwach tęczy i z każdego materiału jaki możecie sobie wyobrazić! Dziwi was ten trend? Niepotrzebnie. W takich butach nogi stają się wydłużone i zgrabniejsze, a ich wersje z sieciówek nawiązują estetyką do propozycji projektantów i urozmaicą każdą z waszych wiosennych stylizacji. Do tego są wygodne i szykowne jednocześnie. Zbyt piękne żeby było prawdziwe? Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie co dla was znaleźliśmy!

