Poniedziałkowa MET Gala obfitowała w wiele emocji, a gwiazdy zachwyciły na czerwonym dywanie. Oprócz słynnej już sukni Rihanny na uwagę zasługują kreacje Beyonce i Jennifer Lopez. Zobacz: Beyonce i Lopez w prześwitujących sukienkach na MET Gali. Która wyglądała lepiej?

Reklama

Uwagę przykuła także dawno nie widziana w Hollywood Katie Holmes. Aktorka pojawiła się nowej fryzurze, czym zwróciła uwagę innych gości. Co ciekawe to nie jest do końca nowość w wydaniu gwiazdy, ponieważ podobny image lansowała 7 lat temu na premierze jednego z filmów, w którym zagrała. Niewątpliwie jednak odmłodziła ją ta zmiana i do złudzenia przypomina redaktor naczelną najbardziej prestiżowego magazynu modowego na świecie - Annę Wintour.

Jak Wam się podoba?

Zobacz na Polki.pl: Katie Holmes w modnej stylizacji na co dzień



Zobacz także