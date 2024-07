Katarzyna Zielińska pojawiła się ostatnio na otwarciu salonu Fifty Fifty Concept w Warszawie. Aktorka, która wielokrotnie udowodniła, że pilnie śledzi najnowsze trendy (zobacz: Katarzyna Zielińska miksuje najmodniejszy desień jesieni. Z sukcesem?) i tym razem nie zawiodła. Kasia miała na sobie strój z najnowszej, jesienno-zimowej kolekcji polskiej marki Just Paul. Wełniany komplet: top i spódniczka w odcieniach beżu i brązu kosztuje 700 zł. Kasia dobrała do niego małą torebkę w odcieniu ciepłego brązu marki Tous, biżuterię (złoty naszyjnik i pierścionek) Lilou, a także brązowe, zabudowane sandały.

Reklama

Aktorka najwyraźniej lubi ten komplet - miała go na sobie również na Festiwalu Filmowym w Gdyni! Zestawiła go wtedy z białym płaszczem (ponownie Just Paul) oraz tymi samymi, brązowymi sandałkami. W której stylizacji Kasia podoba wam się bardziej - na otwarciu salonu czy z Festiwalu w Gdyni? Głosujcie!

Zobacz: Chcesz mieć taką torebkę jak Kasia Zielińska lub Małgosia Socha? Nie uwierzysz - są wyjątkowo tanie!

Zobacz także

Katarzyna Zielińska na otwarciu salony Fifty Fifty Concept

Katarzyna Zielińska na Festiwalu Filmowym w Gdyni

Reklama

Komplet top i spódnica Just Paul, cena: 700 zł