Nowa twarz Swarovskiego, Karlie Kloss, została gwiazdą najnowszej, zachwycąjacęj kampanii powstałej w hołdzie dla innowacji w świecie mody. Do projektu marka zaprosiła również projektantów i wpływowych twórców: Jasons Wu, Charlotte Olympię, Thoma Browna, Mary Katrantzou i duet sióstr Rodarte: Kate i Laure Mulleavy.

"Brilliant Inspiration" to seria portretów autorstwa fotografa Tima Walkera, mająca na celu zaprezentowanie świeżych talentów w świecie sztuki, wzornictwa i stylu.

W kampanii utalentowani twórcy włączają kryształy Swarovskiego do swojej pracy prezentując ich nowe, unikalne zastosowania: od zdobienia kurtek, przez nowatorską biżuterię po... makijaż!

To fantastyczne, wizualne przedstawienie symbiotycznych relacji Swarovskiego z największymi, światowymi talenatmi - twierdzi Markus Langes-Swarovski, członek zarządu i rada doradcza Grupy Swarovski.

Podoba ci sie nowa kampania marki?

Karlie Kloss została gwiazdą najnowszej, zachwycąjacęj kampanii Swarovskiego.

Jason WU w kampanii Swarovskiego.

Zdjęcia są oszałamiająco piękne! Duet sióstr Rodarte: Kate i Laure Mulleavy.

Jak wam się podobają?