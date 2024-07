Julia Pietrucha na gali "Kobieta Roku" postawiła na bardzo kobiecy strój w kwiaty. Przyszła wiosna, więc taki look zupełnie nas dziwi! Pietrucha wyglądała bardzo świeżo i dziewczęco. Na plus musimy zaliczyć delikatny, dziewczęcy makijaż - Julia ma piękną twarz, więc nie musi nakładać ton podkładu i tuszu do rzęs. Julia do takiego makijażu postawiła na rozwichrzone włosy. Na miejscu Julii zastanowilibyśmy się nad doborem dodatków. Po pierwsze, biały top w delikatne prążki - Pietrucha mogła postawić na coś bardziej eleganckiego. Taki top sprawdziłby się lepiej w typowo sportowej stylizacji. Drugim minusem jest zdecydowanie metaliczna nerka, która kompletnie nie pasowała do jej looku. Wiemy, że Julia stawia przede wszystkim na wygodę i funkcjonalność, ale tym razem prosta kopertówka sprawdziłaby się o wiele lepiej!

Julia Pietrucha postawiła na wiosenny look. Wszędzie kwiaty :)

Pietrucha przyszła na imprezę z mężem.

Pytamy tylko: po co ta nerka?