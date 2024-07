Jeansowa sukienka to trochę podstępny strój. Wystarczą niewłaściwe buty albo torebka, a możesz wyglądać w niej tak, jakbyś wybierała się na kowbojskie party albo jakbyś była przybyszem z 2000 roku. Na szczęście nowoczesne, proste i naturalne dodatki mogą dodać jeansowi świeżości.

Jak nosić jeansową sukienkę – ogólne zasady

Żeby dobrze wyglądać w jeansowej sukience należy przede wszystkim dobrze dobrać jej fason do swojej figury. Jeśli figura przypomina klepsydrę, wybierz sukienkę wiązaną w pasie. Jeżeli masz szerokie ramiona, szukaj sukienki, której rękawy nie będą ich dodatkowo poszerzać. Sukienka na szerokich pionowych szelkach może optycznie je zwęzić. Jeśli natomiast chcesz ukryć zbyt masywne uda, zwróć uwagę na długość sukienki, niech kończy się ona tuż nad kolanami. Jeans jest dość sztywnym materiałem, dlatego należy zwrócić uwagę na to, czy sukienka nigdzie nie odstaje ani nie opina zbytnio żadnej części ciała. Absolutnie nie można próbować wbijać się w sukienkę jeansową w mniejszym rozmiarze.

Jakie kolory dobrze wyglądają z dżinsową sukienką?

Kiedy znajdziesz już dżinsową sukienkę w sam raz dla siebie, zastanów się, jakie kolory butów, torebek i innych dodatków będą dla ciebie odpowiednie. Jeśli do twojego typu urody bardziej pasują kolory zimne, masz do wyboru barwy takie, jak: biel, błękity i granaty oraz szarości, od jasnych po grafitowy. Jeśli natomiast lepiej wyglądasz w kolorach ciepłych, do jeansowej sukienki możesz dobrać dodatki w kolorach: czerwonym (w niewielkich ilościach), brązowym (naturalny, ciepły kolor drewna), beżowym, cielistym.

Pomysł na jeansową sukienkę o fasonie A

Sukienka o fasonie A dobrze wygląda na osobach drobnych i dość wysokich. Jej krój przypomina literę A: na górze jest wąska i stopniowo rozszerza się w dół. Załóż do niej czerwone albo granatowe baleriny. Możesz też nosić do niej dużą torbę w marynarskich kolorach, np. w granatowo-białe pasy.

Pomysł na jeansową princeskę

Pod jeansową princeskę załóż top z rękawem 3/4 w kolorze białym lub w biało-granatowe paski. Do takiego stroju pasują zarówno baleriny, jak i buty na słupku. Kolor butów dobierz do kolorów, które znajdują się na topie. Do takiej stylizacji pasuje duża torba z naturalnej tkaniny.

Pomysł na jeansową sukienkę koszulową

Do sukienki zapinanej jak koszula możesz dobrać cieliste szpilki lub brązowe sznurowane botki na płaskiej podeszwie. Szpilki sprawią, że koszulowa, jeansowa sukienka nabierze bardziej eleganckiego stylu, dlatego pozostałe dodatki, np. torebkę, staraj się dobrać według tego klucza. Do sukienki koszulowej w eleganckim wydaniu wybierz małą torebkę, np. kopertówkę lub torebkę na łańcuszku. Jeśli natomiast postawiłaś na bardziej casualowy styl, możesz dobrać do niej dużą torbę z naturalnej tkaniny o prostym kroju albo torbę reporterską.