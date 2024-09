Pokazała idealne modowe połączenie na jesień. Ta sukienka i buty to hitowy duet

Nadchodząca jesień to nie tylko czas wyciągnięcia z szafy grubych swetrów: to też moment do eksperymentów z modą! Wie o tym Agnieszka Woźniak-Starak, która zaprezentowała idealny look na pierwsze chłodniejsze dni.