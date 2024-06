O Michale Probierzu zrobiło się głośno, od kiedy został trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jednak w ostatnich dniach selekcjoner zwrócił również uwagę zagranicznych mediów nie tylko za sprawą przygotowania piłkarzy do meczu, ale też stylizacją, jaką wybrał na mecz Polski z Holandią. W stronę polskiego selekcjonera posypało się mnóstwo komplementów. Teraz brand manager marki, która ubrała Probierza na ostatni mecz zdradził, jaki strój został przygotowany dla polskiego trenera na dzisiejsze spotkanie z Austrią.

Reklama

Już wiadomo, co Michał Probierz założy na dzisiejszy mecz z Austrią

Emocje związane z Euro 2024 są ogromne. Dzisiaj o godzinie 18:00 reprezentacja Polski na stadionie w Berlinie zmierzy się z Austrią i będzie to kluczowy mecz w kontekście ewentualnego awansu do fazy pucharowej. Na szczęście do składu Biało-Czerwonych powraca Robert Lewandowski po kontuzji, której doznał na meczu z Turcją. Oczy wszystkich będą więc zwrócone na piłkarzy, ale również na trenera reprezentacji Polski, Michała Probierza. Rodzime media zastanawiają się, jaką stylizację wybierze 52-letni selekcjoner, który ostatnio zyskał tytuł "ikony męskiej mody".

PAWEL SKRABA/REPORTER

Media na całym świecie po meczu Polski z Holandią rozpisywały się o Michale Probierzu za sprawą jego eleganckiej stylizacji. Trener na tę okazję wybrał gustowny beżowy garnitur, który zestawił z kraciastą kamizelką i granatowym krawatem. Jedna z włoskich gazet "Gazzetta dello Sport" stwierdziła wówczas, że "jego stylizacja mogłaby konkurować z najlepszymi projektantami mody", a brytyjski dziennik "The Guardian" ocenił, że "polski trener wprowadza nową jakość na ławkę trenerską, łącząc elegancję z pewnością siebie". Nic więc dziwnego, że dzisiejsza stylizacja Probierza jest pod lupą i wszyscy zastanawiają, w co będzie ubrany.

Fot. Jacek Piski/REPORTER/East News

"Faktowi" udało się porozmawiać z Michałem Grochalą, brand managerem marki, która ubiera Michała Probierza na mecze.

Na kolejne mecze grupowe przygotowaliśmy jeszcze dwa zupełnie inne kolory. Mogę zapewnić, że będzie również stylowo - wyznał Grochala.

Jedno jest pewne, stylizacja Michała Probierza dziś również będzie zachwycać!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Michał Probierz skradł show na meczu z Holandią. Ma za sobą rozwód, niedawno został ojcem i ... dziadkiem