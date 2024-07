Olga Kalicka jest jedną z gwiazd, które przywiązują sporą wagę do swoich stylizacji, a co więcej aktorka jest też właścicielką marki modowej. Ostatnio wybrała się do centrum Warszawy na krótką sesję podczas której zaprezentowała nowości marki Reves. Niestety tego dnia wietrzna pogoda nie była sprzymierzeńcem aktorki i szybko się okazało, że zwiewna sukienka to nie jest dobry pomysł...

Olga Kalicka zaliczyła wpadkę z sukienką

Olga Kalicka to przedsiębiorcza kobieta, która oprócz aktorstwa zdecydowała się założyć też własną markę premium dla kobiet. W związku z tym sesje modowe nowych kolekcji na stałe wpisały się do jej grafika. Jedna z nich odbyła się ostatnio w centrum stolicy, a gwiazda serialu "Rodzinka.pl" nie była sama, ale miała ze sobą profesjonalny team. Podczas sesji aktorka prezentowała dwie kreacje na lato: sukienki Lea za 349 zł i Vivka za 459 zł. Po tym, jak aktorka przebrała się w swoim aucie doszło do wpadki... Tego Olga Kalicka zdecydowanie się nie spodziewała, ale wyszła z tej sytuacji z zimną krwią... Zobaczcie!