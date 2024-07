Stanik do sukienki bez pleców można dobrać przymierzając go do konkretnej kreacji. Na rynku istnieje wiele biustonoszy bez ramiączek, z obniżonym zapięciem i bez pleców, a nawet samoprzylepne miseczki, które śmiało możesz założyć do wyciętych z tyłu sukienek.

Reklama

Dobieranie biustonosza do sukienki bez pleców

Zanim zdecydujesz się na zakup stanika, za pomocą metra krawieckiego zmierz swoje piersi, klatkę piersiową, po czym (zgodnie z tablicą rozmiarów) sprawdź dokładny rozmiar bielizny. Pamiętaj też, by do sklepu wybrać się z sukienką, do której dobierasz stanik. Podczas zakupu, upewnij się, że rozmiar miseczki jest idealnie dopasowany do piersi i nigdzie nie odstaje. W przeciwnym razie zdecyduj się na mniejszy rozmiar biustonosza.

Biustonosz samonośny do sukienek bez pleców

Biustonosz samonośny nie posiada ramiączek, pleców i bardzo mocno przylega do piersi. Biustonosz samonośny nadaje się do każdego typu sukienek bez pleców. Mogą go używać panie o małym, jak i większym biuście. Pamiętaj jednak, by przy noszeniu tego rodzaju bielizny ciało było suche i oczyszczone, ponieważ pot i zanieczyszczenia mogą powodować osuwanie się stanika.

Silikonowe miseczki samoprzylepne

Silikonowe miseczki samoprzylepne powinnaś zakładać na suchą i czystą skórę. Jeśli samoprzylepna miseczka odstaje od piersi musisz wymienić ją na rozmiar mniejszą. W przeciwnym razie może obsuwać się z piersi, np. podczas tańca, czy szybkiego chodu. Ten rodzaj biustonosza nie zawiera ramiączek, drutów i fiszbinów, dlatego świetnie nadaje się do każdego ubrania bez pleców.

Biustonosz z obniżonym zapięciem

Ten rodzaj biustonosza doskonale nadaje się do kreacji, która tylko częściowo ma odsłonięte plecy. Biustonosz z obniżonym zapięciem, jak sama nazwa wskazuje ma bardzo nisko osadzone zapięcie, nie posiada ramiączek, poleca się go kobietom o dużych piersiach. Pamiętaj, by podczas przymierzania pierś nie odstawała od miseczki.

Zobacz także

Biustonosz push up z obniżonym zapięciem

Jeśli chcesz podkreślić i unieść biust, powinnaś zdecydować się na bieliznę z obniżonym zapięciem w wersji push up. Ten rodzaj stanika, tak jak ten klasyczny, idealny jest do sukienki z częściowo odsłoniętymi plecami, ponieważ nie ma ramiączek, a zatrzask znajduje się w części lędźwiowej pleców. Bielizna ta ma wypełnione gąbką poduszki lub silikonowe wkładki, które mają podnieść i uwypuklić biust.