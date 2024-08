Bez wątpienia Roksana Węgiel wyglądała spektakularnie w białych kreacjach podczas swojego ślubu. Mówi się, że biel jest zarezerwowany tego dnia tylko i wyłącznie dla panny młodej, ale mama Kevin Mgleja również pojawiła się w białej kreacji na ich ślubie. Irena Kamińska- Radomska z "Projektu Lady" nie gryzła się w język i wprost powiedziała, co o tym myśli.

Za nami najhuczniejszy ślub tego roku! Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a ich ceremonia na długo pozostanie w pamięci gości i nie tylko. Na uroczystości pojawiło się wiele znanych nazwisk takich jak Michał Kassin, Maffashion czy Ola Nowak, którzy chętnie relacjonowali przebieg imprezy. Oczywiście nie zabrakło również najbliższych osób pary młodej. Mama Roxie wyglądała równie pięknie jak córka, a jej bracia mieli podobne garnitury do pana młodego. Mama Kevina Mgleja również wywołała sporo emocji swoją stylizacją, a to wszystko przez jej kolor.

Roksana Węgiel zdecydowała się na trzy suknie ślubne tego wieczoru i trzeba przyznać, że we wszystkich prezentowała się obłędnie. Teściowa Roxie również pojawiła się w bieli na ślubie, co dla niektórych jest niedopuszczalne. Irena Kamińska-Radomska wypowiedziała się na temat stylizacja mamy Kevina i również stwierdziła, że biel powinna być zarezerwowana tylko dla panny młodej.

Jak najbardziej można przybyć jako gość, nawet jako panna młoda, ubrana w spodnium. To jest akceptowalne, ważne, tylko żeby spodnium było dostosowane do dress codu, niezależnie od tego, czy jest się panną młodą, czy gościem. Jedyny błąd, jaki popełniła mama pana młodego, to to, że ubrała się na biało. Biel jest zastrzeżonym kolorem dla panny młodej, więc jest to faux pas.

— powiedziała Irena Kamińska-Radomska w rozmowie z Pudelkiem.