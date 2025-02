Tegoroczna gala Bestsellery Empiku 2024 przyciągnęła tłumy widzów i miłośników kultury. Na scenie pojawiły się największe gwiazdy muzyki, literatury i filmu, ale to Roksana Węgiel skradła show! Nie tylko dzięki spektakularnemu sukcesowi, jakim była podwójna platyna za album „Falochrony”, ale również za sprawą odważnej kreacji, która wywołała burzliwą dyskusję wśród internautów. Teraz Roxie odniosła się do "zarzutów" i podzieliła się wieściami.

Roxie Węgiel z podwójną platyną za „Falochrony”. Sensacja na Bestsellerach Empiku 2024

Podczas gali Bestsellery Empiku 2024 doszło do zaskakującego momentu – Roxie Węgiel odebrała podwójną platynową płytę za album „Falochrony”. Młoda wokalistka podzieliła się swoją radością w mediach społecznościowych, dziękując fanom za wsparcie.

Na swoim profilu na Instagramie Roksana napisała:

Gala Bestsellery Empiku ewidentnie zszokowała co poniektórych... Dla mnie również była zaskoczeniem podwójna platyna za Falochrony! Dziękuję tym, którzy wspierają! Kocham kocham

Wokalistka zaprezentowała także wyjątkową statuetkę i nie ukrywała wzruszenia, co docenili również fani:

Wyglądasz tutaj bosko

Gratulacje Roxie

Oglądałam i wyglądałaś przepięknie

Roksana Węgiel odpowiada na komentarze dotyczące jej stroju

Strój wokalistki przyciągnął dużą uwagę. Czarne, dopasowane kreacje z odważnymi wycięciami od kilku sezonów królują na czerwonym dywanie, ale nie wszystkim przypadła do gustu jej stylizacja. Roxie postanowiła odnieść się do zamieszania i w swoim poście nieco ironicznie napisała:

Gala Bestsellery Empiku ewidentnie zszokowała co poniektórych...

To zdanie szybko zostało odebrane jako reakcja na komentarze internautów. Mimo podzielonych opinii, w sekcji komentarzy pod jej postem dominowały jednak gratulacje i słowa uznania. Jedno jest pewne: sukces „Falochronów” i jej rosnąca popularność potwierdzają, że Roxie Węgiel jest jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie muzycznej. Czy rok 2025 będzie należał do niej? Fani są tego pewni!

Ralph Kamiński żartuje z kreacji Roksany Węgiel na Bestsellerach Empiku

Co ciekawe, strój Roxie Węgiel nie umknął też kolegom i koleżankom z branży. Po gali Bestsellery Empiku 2024, piosenkarz Ralph Kamiński opublikował w mediach społecznościowych mema, zestawiając zdjęcie 20-latki w odważnej sukni z fotografią z kościoła. Podpisał je: „W sobotę grzesznica, w niedzielę zakonnica”. Choć niektórzy uznali to za kontrowersyjne, Roxie odpowiedziała z humorem: „No co ty! Rozbawiło mnie to. Dziękuję, kochany. Szkoda, że się nie udało się zobaczyć, ale next time”.

Co Wy na to? Fajny żart, a może lekka przesada?

