W ciągu ostatnich miesięcy Leon Myszkowski, syn Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego odnotował znaczny wzrost rozpoznawalności. Nic dziwnego, że młody mężczyzna staje się postacią medialną. Warto przypomnieć, że razem z mamą wystąpił na okładce magazynu "Viva!" tuż po tym, jak przyszedł na świat. Obecnie 23-latek próbuje sił w branży muzycznej. Jaki wpływ na jego karierę ma sławna mama? W rozmowie z naszą reporterką celebryta przyznał, że bycie synem Justyny Steczkowskiej ma swoje plusy i minusy.

Wkraczając do branży muzycznej, Leon Myszkowski musi mieć świadomość, że dla części internautów będzie po prostu "synem Steczkowskiej". Czy mu to przeszkadza? Gwiazdor przyznał, że nie przejmuje się takimi opiniami. To, że postanowił zająć się muzyką, wydaje mu się naturalne, ponieważ w takim środowisku się wychował.

My się rzadko przenikamy pod kątem muzycznym, bo nie możemy. Chociaż teraz się przenikamy. Mama tworzy co innego, ja tworzę co innego. Szczególnie to, co mama robiła wcześniej — to nie wpasowuje się w żaden sposób w styl muzyczny, który my reprezentujemy — powiedział.