Małgorzata Borysewicz to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Choć od jej występu w hitowym show telewizyjnej Jedynki minęło już sporo czasu, to jednak rolniczka w dalszym ciągu cieszy się sporą popularnością wśród fanów show.

W ostatnim czasie w jej życiu zaszło sporo zmian, a ma to oczywiście związek z narodzinami trzeciej pociechy. Teraz Małgorzata Borysewicz postanowiła wyjawić swoim fanom, jak naprawdę czuje się po trzecim porodzie. Zdecydowała się na szczere wyznanie.

Małgorzata Borysewicz po zakończeniu przygody w programie "Rolnik szuka żony", chętnie dzieli się z fanami swoim życiem za pośrednictwem Instagrama. Rolniczka prowadzi profil o nazwie @rolnikwszpilkach, który obserwuje ponad 219 tys. internautów. To właśnie w tym miejscu Małgorzata Borysewicz na początku marca ogłosiła, że została mamą po raz trzeci. Na świecie pojawił się chłopczyk, który otrzymał imię Filip.

Teraz, po blisko trzech tygodniach od porodu, rolniczka postanowiła podzielić się z fanami szczerym wyznaniem dotyczącym powrotu do formy po porodzie. Otrzymała w tym temacie wiele pytań od internautów, na które teraz postanowiła odpowiedzieć.

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" przyznała, że póki co stara się jeszcze oszczędzać i jeszcze nie wróciła do pełni sił po cesarskim cięciu.

Pytacie, jak doszłam do siebie po cc (cesarskim cięciu - przyp. red.). Nie jest to tak, że już jestem w formie. Nie dźwigam powyżej masy dziecka, o fizjologii nie będę tu rozkminiać, bo to nie forum ginekologiczne.

- zaczęła