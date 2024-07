Dodatki do białej sukienki zupełnie zmieniają jej charakter. Prawie każda kobieta ma w szafie klasyczną białą sukienkę sięgającą do kolan. Naucz się tak dobierać buty, torebkę, biżuterię i inne elementy garderoby, aby nadać charakteru swojej kreacji.

Reklama

Biała sukienka i dodatki – trzy stylizacje

Do białej sukienki możesz założyć zarówno sportowe obuwie, np. trampki, jak i szpilki. Wszystko zależy od ostatecznego efektu, jaki chcesz uzyskać.

Biała sukienka do biura

Do pracy załóż beżowe mokasyny lub buty na obcasie i marynarkę w tym samym kolorze. Inne dodatki do białej sukni, które dobrze się sprawdzą to miętowa torebka (np. kuferek) i zestaw bransoletek – w mięcie i beżu. Do tego paznokcie pomalowane np. na pudrowy róż i szykowny zestaw gotowy.

Biała sukienka na randkę

Biała sukienka i łososiowe dodatki to zestaw idealny na randkę. Łososiowe szpilki, ramki okularów i pleciony naszyjnik w tym samym kolorze będą świetnie do siebie pasowały. Połączenie bieli i koloru łososiowego przełam intensywnie zieloną chustką z delikatnym motywem w innym kolorze, np. jasnoróżowym kwiatkiem.

Biała sukienka na co dzień

Do stylu casualowego (codziennego, wygodnego, tzw. sportowej elegancji), pasować będzie biała sukienka w połączeniu z granatowymi dodatkami. Na co dzień dobrze sprawdzą się tenisówki i chustka z modnym, kwiatowym wzorem oraz kurtka z jasnego dżinsu. Całość dopełni kopertówka z pionowymi, granatowo-białymi paskami oraz różowe okulary.

Zobacz także

Z Guess kod rabatowy możesz kupić dodatki, które pasują idealnie do każdej, białej sukienki!

Kolor dodatków do białej sukni

Zrezygnuj z koloru czarnego – zestawienie białej sukni z czarnymi dodatkami to modowe faux pas. Torebka i buty w tym samym kolorze także wyszły już z mody. Z bielą korzystnie wyglądają barwy takie, jak: jasny beż, jasny brąz, ciemna szarość, mięta, odcienie różu – np. pudrowy, łososiowy, granat. Dużą popularnością cieszą się intensywne, rzucające się w oczy kolory neonowe, np. zielony, żółty, różowy, pomarańczowy – jeżeli wybierzesz sukienkę o takiej barwie, zadbaj, aby sukienka miała prosty krój. Niedopuszczalne jest np. łączenie neonów z koronkami, cekinami, ponieważ daje to karykaturalny, przesadzony efekt.