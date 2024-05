Sara James pochwaliła się nowym nagraniem na InstaStories, na którym przekazała swoim fanom, że właśnie wybiera się na egzamin ósmoklasisty. I pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie strój, który na tę okazję wybrała wokalistka. Młoda gwiazda nieźle wszystkich zaskoczyła!

Sara James zaskoczyła swoją stylizacją na egzamin ósmoklasisty

Sara James mimo młodego wieku już od kilku lat jest dobrze znana w polskim show biznesie. Wszystko zaczęło się w 2021 roku, kiedy wygrała 4. edycję programu "The Voice Kids". Od tamtej pory jej muzyczna kariera nabrała zawrotnego tempa i młodą piosenkarkę mogliśmy nawet oglądać w amerykańskim "Mam Talent", w którym dotarła aż do wielkiego finału.

Teraz jednak Sara James skupia się przede wszystkim na nauce, bo właśnie zdaje egzaminy ósmoklasisty. We wtorek, 21 maja młoda przystąpiła do testu z matematyki. Tuż przed egzaminem piosenkarka odezwała się do swoich fanów na Instagramie.

Instagram/sara_james_music

Sara James opublikowała krótkie nagranie, w którym poinformowała swoich obserwatorów, że właśnie zmierza na egzamin. Szczególną uwagę jednak od razu zwraca jej strój. Jak się okazało, młoda piosenkarka zrezygnowała z typowego eleganckiego "szkolnego" stroju i postawiła na kolorową sukienkę w czerwono-białą kratkę. Oprócz tego wokalistka nie zapomniała o makijażu, sporej ilości biżuterii i kokardce we włosach, dopasowanej pod jej kreację.

Instagram/sara_james_music

Co sądzicie o takim stroju na egzamin ósmoklasisty? Udana stylizacja czy jednak niestosowna do okazji?

Instagram/sara_james_music