Informacja o śmierci Liam'a Payne'a mocno wstrząsnęła fanami na całym świecie. Jednak nie da się ukryć, że z największym bólem mierzą się jego bliscy, w tym była partnerka muzyka Kate Cassidy. Influencerka nie dość, że musiała pogodzić się z odejściem ukochanego, to na dodatek musiała stawić czoła hejtowi, który na nią spadł. Po kilku miesiącach milczenia postanowiła zabrać głos!

Śmierć Liama Payne'a wstrząsnęła fanami

Liam Payne, były członek zespołu One Direction, zmarł 16 października 2024 roku w Buenos Aires, mając 31 lat. Do tragedii doszło, gdy wypadł z balkonu na trzecim piętrze hotelu CasaSur Palermo. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci były liczne urazy oraz krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne, spowodowane upadkiem z wysokości.

W chwili śmierci w organizmie Payne'a znajdowały się alkohol oraz substancje odurzające. Przed śmiercią muzyk miał zachowywać się agresywnie i nieprzewidywalnie. Personel hotelu zgłosił, że artysta niszczył wyposażenie pokoju i istniały obawy, że może próbować targnąć się na swoje życie. Pomimo przybycia służb ratunkowych, nie udało się zapobiec tragedii.

Jego byli koledzy z zespołu One Direction – Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik i Niall Horan – wyrazili głęboki smutek po jego stracie i wzięli udział w prywatnym pogrzebie, który odbył się w listopadzie 2024 roku w Anglii.

Partnerka Liama Payne'a o groźbach śmierci

Partnerką Liama Payna była Kate Cassidy 25-letnia amerykańska influencerka, znana głównie z działalności na platformach takich jak Instagram i TikTok. Na Instagramie zgromadziła ponad 851 tysiące obserwujących, gdzie dzieli się momentami ze swojego życia oraz modowymi inspiracjami.

Kate i Liam Payne, były członek zespołu One Direction, zaczęli spotykać się w październiku 2022 roku. Ich związek trwał dwa lata, aż do tragicznej śmierci Payne'a w październiku 2024 roku. Ostatnio 25-latka udzieliła wywiadu dla brytyjskiego portalu "The Sun", w którym wróciła wspomnieniami do ceremonii pogrzebowej Liama Payne'a. Wielu fanom nie spodobało się, że jego ukochana pojawiła się w tym dniu umalowana i elegancko ubrana. Zarzucano jej, że chciała tym zwrócić na siebie uwagę. Ona jednak ma na to wytłumaczenie:

Oczywiście po jego śmierci było wiele spekulacji i rzeczy, które o mnie mówiono, a ja byłam określana pewnymi etykietami (...) Naprawdę chciałam po raz ostatni wyglądać pięknie dla mojego chłopaka. Tak chciałby mnie zobaczyć i tak chciałabym, żeby mnie zapamiętał – powiedziała Kate Cassidy.

Kate Cassidy wspomina słowa Liama Payne'a

Kate Cassidy przyznała, że odejście Liam'a Payne'a było dla niej ogromnym ciosem, który odczuwa do dziś. Influencerka wie jednak, że musi być silna i tego właśnie uczył ją ukochany w trakcie trwania ich związku.

Liam chciałby, abym była tak silna, jak to tylko możliwe i po prostu miała grubą skórę. To jedna rzecz, której zawsze mnie uczył. Dorastał w tym życiu i zawsze był tak pozytywnie nastawiony i mówił: ''Nie pozwól, by nienawiść cię dopadła'' – wyznała była partnerka Liama.

