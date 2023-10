Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja to obecnie jeden z najgorętszych tematów w polskim show-biznesie. Fani uważnie śledzą, jak rozwija się relacja 18-letniej piosenkarki ze starszym o 8 lat partnerem. Jedni kibicują, drudzy uważają, że wokalistka za bardzo się spieszy. Warto przypomnieć, że para jest już po zaręczynach. O ślubie Roxie nie chce mówić za dużo i zaznacza, że to zbyt osobista kwestia. Wiemy jednak, że są już pewne plany ceremonii. Ostatnio artystka i jej wybranek spędzili romantyczne wakacje w słonecznej Hiszpanii. Roksana Węgiel pozuje w odważnym bikini na dachu w Marbelli Choć sezon urlopowy gwiazd dobiega końca, fani nie mają powodów do narzekania. Internauci nie powinni czuć niedosytu, ponieważ Roksana Węgiel relacjonowała wakacje z Kevinem Mglejem , chętnie pokazując kadry z wieczornych randek oraz wspólnych wycieczek. Para bawiła się w gorącej Marbelii razem z 3-letnim synem narzeczonego piosenkarki. Teraz Roxie pochwaliła się zdjęciem z dachu, którym żegna Hiszpanię. Zobacz także: Tak Kevin Mglej rozpieszcza Roksanę Węgiel. Taki mężczyzna to skarb Na fotografii widzimy Roksanę Węgiel, leżącą na dachu budynku i pozującą na tle morza. Piosenkarka ubrała się w cekinowe bikini, na które zarzuciła oversize'ową koszulę. Na zdjęciu możemy też dostrzec wyraźną opaleniznę wokalistki. Komentarze fanów mówią same za siebie. - Promieniejesz; - Czyli jednak węgiel jest gorący; - Przysięgam, najpiękniejsza kobieta na świecie; - Widać, że wakacje ci służą; - Pięknie wyglądasz; - Gorąca Hiszpanka — czytamy w komentarzach. Zobacz także: Krystyna Prońko krytycznie o Roksanie Węgiel: "Dzieci nie powinno się wpuszczać na scenę" Odkąd Roksana Węgiel osiągnęła pełnoletność, jej życie osobiste stało się jeszcze bardziej interesujące dla internautów, którzy...