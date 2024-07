To, jakie buty powinnaś wybrać do sukienki, zależy od samej sukienki: jej koloru, długości, okazji, na którą ją zakładasz. Odpowiednio dobrane buty mogą uzupełnić twoją stylizację, mogą też stanowić ten akcent ubioru, na którym skupi się uwaga wszystkich.

Jak dobrać buty do koloru sukienki?

Buty nie muszą mieć tego samego koloru, co sukienka lub dodatki, powinny jednak do nich pasować. Żeby dobrać kolory, które zestawione będą wyglądały dobrze, korzystaj z koła barw i odcieni. Możesz wybierać kolory, które na palecie barw są położone obok siebie, np. różne odcienie błękitu. To są bezpieczne połączenia. Jeśli wolisz mniej zachowawcze rozwiązania, możesz zestawiać kolory, które leżą naprzeciwko siebie, np. czerwień i zieleń.

Kolory butów i sukienki powinny mieć taki sam, ciepły lub zimny, odcień. Unikaj połączeń kolorów ciepłych z zimnymi. Barwy ciepłe możesz rozpoznać po tym, że zawsze mają w sobie domieszkę czerwieni, podczas gdy zimne – błękitu. Jeśli ta podpowiedź wciąż nie jest dla ciebie wystarczająca, patrząc na jakiś kolor, zastanów się, czy bardziej pasowałaby do niego biżuteria srebrna czy złota. Srebro pasuje do kolorów zimnych, złoto do ciepłych.

Jeśli Twoja sukienka ma więcej niż jeden kolor, wybierz buty w którejś z tych barw. Do sukienek, które mają wyrazistą fakturę lub wzór, lepiej wybierać jednolite buty.

Jeśli mimo tych wskazówek nie możesz zdecydować, jaki kolor butów będzie pasował do twojej sukienki, wybierz buty w kolorze cielistym (nude), ponieważ pasują do wszystkiego. Dodatkowo sprawią, że intensywny kolor sukienki będzie wydawał się trochę bardziej stonowany.

Jak dobrać buty do długości sukienki?

Innym kryterium wyboru jest długość sukienki. Buty, które pasują do sukienek krótkich nie zawsze będą odpowiednie do długich i odwrotnie.

Mini

Sukienka mini, która kończyła się przed kolanem, stała się modna w latach 60 dzięki modelce Twiggy. Twiggy zawsze nosiła do niej buty na płaskim obcasie, co nadawało jej stylizacjom dziewczęcy charakter. Jeśli taki właśnie cel chcesz osiągnąć swoim strojem, możesz czerpać inspirację z jej stylu.

Do krótkich sukienek można też nosić buty na wysokim obcasie. Powinny jednak być zabudowane i zakrywać palce.

Botki i buty z cholewą noszone do krótkiej sukienki optycznie skracają nogi. Wyglądają dobrze tylko na osobach, które mają szczupłe łydki i długie nogi.

Midi i 3/4

Do sukienek zasłaniających kolana lub sięgających do połowy łydek najlepiej jest nosić buty na wysokim, cienkim obcasie lub wąskim koturnie. Sama długość sukienki w większości przypadków optycznie skraca nogi. Wysoki obcas pomoże wyrównać proporcje.

Maxi

Sukienki sięgające kostek często sprawiają, że sylwetka wygląda na przeciążoną na dole. Ten efekt można zniwelować, jeśli wybierze się buty na wysokim obcasie, najlepiej na słupku lub szpilce, z odsłoniętymi palcami (peep toe). Dobrym wyborem, zwłaszcza dla wyższych osób, będą też sandały na płaskim obcasie. Nie najlepiej natomiast z długą sukienką wyglądają koturny i platformy. Unikaj takiego zestawienia, chyba że wybierasz się na imprezę w stylu lat 70.