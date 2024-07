Dopełnieniem sukienki może być pasek. Paski do sukienki powinny wybierać kobiety o figurze gruszki lub klepsydry. Niewskazane są dla pań bez wcięcia w pasie, ponieważ podkreślą ten mankament.

Reklama

Kiedy zakładać pasek do sukienki?

Pasek do sukienki ma podkreślić talię. Dzięki niemu można wymodelować sylwetkę i uwypuklić kobiece atuty. Dlatego też powinny po niego sięgać kobiety o sylwetce gruszki, które mają szerokie biodra i wąskie ramiona, a także klepsydry: z wyraźnym wcięciem w talii. Pasek można nosić zarówno do eleganckich sukienek zakładanych do biura, jak i do sukienek koktajlowych i tych, które wybiera się na wieczorne wyjścia.

Nie każda kobieta powinna decydować się na pasek jako element stylizacji. Panie, które nie mają wcięcia w pasie, powinny z niego zrezygnować, ponieważ tylko podkreśli ten mankament figury. Przykładem kobiecej sylwetki, dla której pasek nie jest wskazany, jest figura typu jabłko i trójkąt, ponieważ nie należy przykuwać uwagi otoczenia do defektów: w tym przypadku do braku wcięcia w talii i wąskich bioder.

Zobacz także

Jeśli chcemy optycznie wydłużyć nogi, warto wybrać pasek szeroki, wykonany ze skaju, który dobrze się układa. Nosi się go pod biustem, ponad talią, co sprawia, że nogi wyglądają na dłuższe. Jaki pasek wybrać do sukienki?

Grubość paska

Pasek nie powinien być zbyt ciasno zapięty. Kobiety o obfitym biuście i szerokich biodrach nie powinny kupować zbyt cienkich pasków. Paniom o figurze gruszki nie poleca się zbyt szerokich modeli, ponieważ pionowy gruby pas sprawi, że będzie wyglądała na tęższą niż jest w rzeczywistości. Najlepiej zatem wybrać pasek o szerokości od 3 do 4 centymetrów. Szczupłe kobiety w kwestii szerokości pasków mają większy wybór. Z kolei panie o niskim wzroście nie powinny wybierać bardzo szerokich pasków, ponieważ mogą skrócić ich sylwetkę.

Kolor paska

Aby pasek do sukienki odpowiednio spełnił swoją rolę, na co dzień warto wybrać model w kontrastującym do niej kolorze. Dodatkowo ożywi on jednolity kolorystycznie strój. Jednakże do oficjalnych sukienek na formalne wyjście warto wybrać pasek w kolorze stonowanym, najlepiej w podobnym odcieniu do pozostałych elementów stylizacji. W przypadku czarnych skórzanych butów należy wybrać również czarny pasek. Dopuszczalne jest, żeby kolor paska i butów był zbliżony do siebie, nie identyczny. Można też dopasować kolor paska do torebki.

Materiał paska

Kobiety mogą wybierać spośród pasków zrobionych z zamszu czy skóry. Dostępne są też paski parciane. Jeśli pasek ma być zakupem na lata, najlepiej wybrać ten ze skóry, ponieważ jest to materiał o wysokiej jakości. Zamszowy pasek będzie odpowiedni na nieoficjalne wyjście. Wybierając pasek, trzeba zwrócić uwagę na jego fakturę. W sklepach można dostać paski z motywem skóry węża czy krokodyla albo gładkie. Nie ma przeciwwskazań do zestawiania paska wykonanego ze skóry węża z gładkimi skórzanymi butami.

Klamra paska

W sklepach dostępne są paski z dużymi klamrami o rozmaitych kształtach i kolorach, a także paski z klamrami klasycznymi, które nie przykuwają wzroku. Do eleganckiej sukienki nie zakłada się paska z ćwiekami, mimo że jest modny. Dobór paska jest uzależniony od sytuacji.