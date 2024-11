Po niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Majka Jeżowska udzieliła nam wywiadu i wyjawiła całą prawdę odnośnie tanecznego formatu. Okazuje się, że nie zawsze było tak kolorowo, jakby mogło się wydawać. Zobaczcie, co zdradziła nam Majka.

Majka Jeżowska o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk zachwycali swoim tańcem przez wiele tygodni. Niestety, na ostatniej prostej tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami" pożegnali się z programem. Czwarte miejsce w programie tanecznym to dla Majki Jeżowskiej wielki sukces, ponieważ wspominała wcześniej, że pragnęła dojść jedynie do drugiego odcinka, a finalnie zatańczyła dziewięć! Okazuje się jednak, że udział w tym show to wiele wyrzeczeń i nie zawsze piękne emocje. Sprawdźcie, co w rozmowie z naszą reporterką zdradziła Majka Jeżowska:

Było przemęczenie, a jak człowiek jest zmęczony to wątpi we wszystko(...) Program wymaga dużo pracy i wyrzeczeń! Ja się prawie nie widziałam z wnuczką, która za mną tęskniła i moja rodzina mówiła- Babcia tańczy - przyznała wakalistka.

W grze o Kryształową Kulę pozostały trzy pary - Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Julia Żugaj i Wojtek Kucina oraz Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Kto wygra 15. edycję show? Przekonamy się już niebawem.

