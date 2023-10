2023 rok to dla Roksany Węgiel czas pełen wyzwań. Niedługo po tym, jak piosenkarka wydała najnowszą płytę, "13+15", młoda wokalistka rozpoczęła matury. Po egzaminach z języka polskiego i obcego, Roksana Węgiel napisze maturę z matematyki. Choć gwiazda nie ukrywa, że ten przedmiot nie należy do jej ulubionych, zaprezentowała swoim fanom strój, jaki wybrała na dzień matury z matematyki. Nie obyło się przy okazji bez małej szpili wbitej ... mentorce programu "Projekt Lady"!

Roksana Węgiel pokazała strój na maturę z matematyki i wbiła szpilę mentorce "Projekt Lady"

Początek matur co roku budzi wiele emocji nie tylko wśród abiturientów, ale i ich bliskich czy nauczycieli. Oprócz sprawdzenia wiedzy, istotnym elementem egzaminu dojrzałości jest zwyczajowo też ... strój, który powinien być na tę okazję elegancki i podkreślający powagę sytuacji. Jedna ze znanych tegorocznych maturzystek, Roksana Węgiel zaprezentowała swoją stylizację na maturę z języka polskiego i spotkała się z krytycznymi komentarzami na jej temat. Teraz młoda gwiazda pokazała, w jakich ubraniach napisze maturę z matematyki.

- Powodzenia jutro na matmie - napisała Roksana Węgiel na Instagramie, prezentując przy tym swoją stylizację.

Zdjęcie, na którym Roksana Węgiel prezentuje się w kraciastej spódniczce mini, białej bluzce z bufiastymi, krótkimi rękawami i dopasowanej do spódnicy kamizelce, skomentował chłopak Roksany Węgiel, Kevin Mglej.

- Zasłużyłaś na perły ????❤️ - napisał Kevin Mglej.

Co miał na myśli 26-letni partner młodej wokalistki? Poprzednia maturalna stylizacja Roksany Węgiel spotkała się z nieprzychylnym komentarzem mentorki z programu "Projekt Lady". W rozmowie z Pudelek.pl, Irena Kamińska-Radomska przyznała, że w jej opinii Roksana Węgiel wybrała nieodpowiedni strój na maturę, który nie był stosowny do okazji. Uznała, że jej spódnica była za krótka, a sportowe buty były wręcz oznaką lekceważenia powagi sytuacji.

Wspomnienie Kevina Mgleja o perłach to nawiązanie właśnie do programu "Projekt Lady", w którym uczestniczki otrzymują właśnie ten dodatek. Gdy żegnają się z show, są zmuszone go oddać.

East News/Marek Dyblas/REPORTER

Do wspomnianych pereł nawiązała też na najnowszym InstaStories sama Roksana Węgiel. Tymi słowami wbiła szpilkę mentorce z programu "Projekt Lady"?

- Czy ten outfit jest godny pereł? - zapytała młoda wokalistka swoich fanów.

Co sądzicie na temat stroju na kolejny egzamin maturalny, który zaprezentowała Roksana Węgiel? O jej ostatnim wyborze stylizacji wypowiedziała się nawet Doda, komentując, że sama zdawała maturę w jeszcze krótszej spódniczce. Czy taki strój przyniesie młodej gwieździe szczęście na egzaminie z matematyki? My życzymy powodzenia!

Instagram @roxie_wegiel

Instagram/Roksana Węgiel