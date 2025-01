Magdalena Schejbal to 44-letnia aktorka, która znana jest przede wszystkim dzięki roli podkomisarz Basi Storosz w serialu Kryminalni, gdzie grała u boku Macieja Zakościelnego. Zagrała także Ewę Drawską, główną bohaterkę serialu Polsatu Szpilki na Giewoncie, za którą zdobyła nominację do nagrody Telekamery 2011 w kategorii "Aktorka". Schejbal zachwyca również grą aktorską na deskach Teatru Ateneum.

Trzy tygodnie temu na social mediach Magdaleny Schejbal pojawiło się nowe zdjęcie, na którym widać aktorkę i jej pupila. Magda Schejbal poinformowała swoich fanów, że pies o imieniu Groszek jest już z nią pół roku. W poście Schejbal zachęciła również do adopcji zwierząt.

Nowy rok rozpoczął się dla Magdaleny Schejbal i jej pupila telewizyjnie. Aktorka i jej ukochany pies pojawili się w Dzień dobry TVN, gdzie Magda postanowiła przybliżyć historię przygarnięcie Groszka. Początkowo poruszyła temat, ważny w szczególności dla pupili, a także ich właścicieli, jakim jest strzelanie fajerwerkami. Na pytanie Marcina Prokopa, jak czuł się Groszek podczas sylwestra, wyjawiła:

Groszek został adoptowany przez Magdę, a jaka jest historia tego, że to właśnie ten pies pojawił się w domu aktorki?

Przeszłam proces adopcyjny i on bardzo długo trwał, to trzeba przyznać. Wiem, że dużo osób ucieka od adopcji, bo ten proces wymaga cierpliwości. Ja to mogę porównać trochę do takiej sytuacji, którą spotykam w życiu na castingach, kiedy po prostu muszę się sprawdzić, wykazać. Tutaj było podobnie

- wyjawiła Magdalena Schejbal.