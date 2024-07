Halina Mlynkova w drodze do studia The Voice of Poland (dziś występy na żywo!!!) wrzuciła na Facebooka zdjęcie, na którym nie ma grama make-upu. Znana z seksownych stylizacji i starannego make-upu gwiazda zaskoczyła swoich fanów!

No make up, za to kawa i scenariusz. Pora jechac do studia - skomentowała zdjęcie.

Brak makijażu nie dziwi - przed show zajmą się nią styliści, fryzjerzy i wizażyści. Nie dziwi nas również, że Halina pokazała tę fotkę. Wygląda bowiem przepięknie - naturalnie i dziewczęco - i jak inaczej niż na scenie, czy w The Voice of Poland. Fani też są zachwyceni i komplementują gwiazdę:

Zgadzacie się z tymi opiniami?

Halina Mlynkowa bez makijażu

Posted by Halina Mlynkova on 7 listopada 2015