Takiej stylizacji się po niej nie spodziewaliśmy! Na imprezie z okazji 100. urodzin Vogue'a Demi Moore pojawiła się w zaskakującej, mrocznej stylizacji. Aktorka założyła długą, cekinową suknię w odcieniach burgundu i czerni, która zasłaniała niemal całe ciało gwiazdy. Zabudowany dekolt rekompensowało jednak wycięcie nad talią - pokryty koronką trójkąt seksownie podkreślał biust Demi! Do kreacji z kolekcji Roberto Cavalli Couture aktorka dobrała metaliczną torebkę i długie, srebrne kolczyki. W połączeniu z ciemnymi włosami i jasną cerą gwiazdy otrzymaliśmy mroczną, odrobinę gotycką stylizację! Czy taki look pasuje do aktorki?

