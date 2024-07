1 z 5

Ciężarna Paulina Sykut na prezentacji butów! Dziennikarka nie zwalnia tempa i często pojawia się na wydarzeniach medialnych. Gwiazda uwielbia modę, dlatego z chęcią śledzi najnowsze trendy i stara się być ze wszystkim na czasie. W środowy wieczór na evencie jak zawsze prezentowała się fantastycznie! Co wybrała? Paulina Sykut zaprezentowała się w koszulowej sukience z żabotem i efektownymi rękawami od duetu bizuu. Do tego dobrała aksamitne buty na wysokim słupku marki Badura i niestandardową dużą torbę. Zazwyczaj na wieczorne wyjścia gwiazdy wybierają kopertówki, w których niewiele się mieści. Paulina Sykut postanowiła przełamać tę modę i na salonach pokazała się z torbą, która świetnie nadaje się też na co dzień. Jak Wam się podoba jej look?

