Antek Królikowski w towarzystwie swojej partnerki pojawił się na prezentacji najnowszej kolekcji butów marki Wojas. To już kolejne wspólne wyjście tej pary na oficjalną imprezę. Jak tym razem się zaprezentowali? Aktor pokazał się w klasycznym granatowym garniturze a Kasia Sawczuk postawiła na krótką sukienkę w intensywnym pomarańczowym kolorze. Kreacja byłej uczestniczki "The Voice of Poland" podkreśliła jej bardzo szczupłe nogi! Musimy przyznać, że z taką figurą partnerka Antka Królikowskiego mogłaby śmiało konkurować z Anją Rubik.

Zobacz jak Antek Królikowski i Kasia Sawczuk pozowali do wspólnych zdjęć na imprezie!

