Poniższe produkcje otrzymały nagrody w ramach: Emmy, Złotych Globów, MTV, Satelity, GLAAD Media czy BAFTA TV. Zapoznaj się z najciekawszymi serialami o seksie!

„Euforia” to pierwsza propozycja serialu o seksie. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Czarnych Szpul – Telewizyjnych, Critics’ Choice Television, EnergaCameraimage, MTV, Satelity, People’s Choice, Emmy czy Złotych Globów. Serial na Filmwebie posiada notę 7,9 na 10.

Główną bohaterką jest Rue Bennet, siedemnastoletnia dziewczyna, która niedawno zakończyła odwyk narkotykowy. Zastanawia się, co ma dalej robić ze swoją przyszłością. Jej nastawienie do życia zmienia się, gdy poznaje swoją rówieśniczkę, transseksualną Jules Vaugh. Nastolatka przeprowadziła się po rozwodzie rodziców do miasta. Podobnie jak Rue, szuka swojego miejsca na ziemi. W skład otoczenia głównej bohaterki wchodzi Maddy Perez, która chce zwrócić na siebie uwagę oraz pragnie, by nieważne jak, ale żeby o niej mówili. Dziewczyna chodzi z Nate’em Jacob’sem, który przez wybuchy gniewu maskuje swoją niepewność oraz lęk. Para ta ciągle się rozchodzi i schodzi. Ponadto jest jeszcze Cassie Howard, którą prześladuje jej przeszłość erotyczna oraz jej młodsza siostra, przyjaciółka Rue, która twardo stąpa po ziemi, Lexi Howard. Dodatkowo Chris McKay, który jest gwiazdą futbolu oraz Kat Hermandez, która odkrywa swoją seksualność oraz przesadnie dba o swoje ciało.

W główną rolę wcieliła się Zendaya znana z produkcji „Spider-Man: Daleko od domu”, „Spider-Man: Homecoming” czy „Król rozrywki”.

Kolejną propozycją serialu o seksie jest „Słowo na L”. Produkcja zdobyła nagrody w ramach Satelity oraz GLAAD Media, a na Filmwebie otrzymała ocenę 7,8 na 10. Przedstawia życie lesbijek w Los Angeles. Opowiada o rodzinie czy przyjaciołach, czyli jednym słowem o osobach, które powinny być najbliższe.

Historia toczy się we wspomnianym wcześniej Los Angeles. Grupa młodych kobiet przeżywa swoje związki hetero i homoseksualne. Ich praca, a także życie osobiste toczy się swoim rytmem. Jenny jest młodą pisarką, która przyjechała do miasta po studiach, wraz z Tim’em, swoim partnerem. Ich sąsiadkami są w związku od siedmiu lat Bette i Tina. Chcą mieć razem dziecko. By tak się stało, poszukują odpowiedniego dawcy nasienia. Dodatkowo ich przyjaciółkami są Shane, która jest łamaczką serc, Alice, biseksualna dziennikarka, zawodowa tenisistka, lecz pozostająca w ukryciu Dana, Marina, którą uwodzi Jenny oraz Kit, siostra Bette i piosenkarka.

W produkcji wystąpiły: Jennifer Beals („Flashdance”, „Oblubienica Frankensteina”), Laurel Holloman („Boogie Nights”, „Prefontaine”), Leisha Hailey („Bosch”, „Słowo na: Generacja Q”) oraz Mia Kirshner („Czarna Dalia”, „Anna Karenina”).

Trzecią z propozycji jest „Sex Education”. Produkcja otrzymała nagrody w ramach Międzynarodowego Emmy oraz BAFTA TV, a na Filmwebie posiada notę 7,6 na 10.

Głównym bohaterem jest Otis, który jest jedynym dzieckiem dwóch terapeutów seksualnych. Jean i Remi są po rozwodzie, a chłopak wychowywany jest przez matkę, z którą również mieszka. Przez dziury w podłodze w swoim pokoju, nastolatek podsłuchuje sesje terapeutyczne kobiety. Nadmiar informacji, które do niego dochodzą, połączone są z traumą po odejściu ojca. Sprawiły one, że nastolatek zmaga się ze swoją własną seksualnością, a właściwie swoją fobią. Otis nie ma żadnego doświadczenia w kwestii spraw łóżkowych oraz partnerskich. Jednakże jego ogromna wiedza, która dotyczy ludzkiej seksualności, pozwala mu pomóc innym uczniom z jego liceum. Gdy poznaje Maeve, koleżankę ze szkoły, jego nastawienie do seksu zmienia się o 180 stopni. Jeśli lubicie takie produkcje, polecamy wam seriale dla dorosłych.

W produkcji wystąpili: Gillian Anderson („The Crown”, „Hannibal”), Asa Butterfield („Chłopiec w pasiastej piżamie”, Gra Endera”), Emma Mackey („Emily”, „Śmierć na Nilu”) czy Ncuti Gatwa („Doktor Who”, „Barbie”).

„Seks w wielkim mieście”, to kolejna propozycja w zestawieniu, która zdobyła nagrody w ramach: Złotych Szpul, GLAAD Media, Satelity, Emmy czy Złotych Globów. Serial na Filmwebie zdobył 7,6 gwiazdki na 10.

Historia opowiada o czterech kobietach, które mieszkają w Nowym Jorku. Przyjaciółki zwierzają się sobie ze swoich przygód seksualnych oraz osobistych problemów. Każda z nich to wulkan różnych charakterów, podejścia do życia czy priorytetu, do którego każda z nich dąży. W skład tej wybuchowej paczki wchodzą: Carrie Bradshaw, felietonistka oraz pisarka w „New York Star”, Samantha Jones, specjalistka do PR, York, właścicielka galerii sztuki oraz Miranda Hobbes, prawniczka. O "Seksie w wielkim mieście" pisaliśmy też przy okazji zestawienia seriali podobnych do "Gotowe na wszystko", które również wam polecamy.

W produkcji wystąpiły: Sarah Jessica Parker („Rozwód”), Kim Cattrall („Akademia Policyjna”) Kristin Davis („Raj dla par”), oraz Cynthia Nixon („Ratched”).

„Master of sex” to kolejna z propozycji, którą musisz obejrzeć. Ten serial o seksie na Filmwebie posiada ocenę 7,4 na 10 oraz zdobył nagrody w ramach: Two Cents TV, Critics’ Choice Television oraz Emmy.

Główny bohater, William Masters, jest lekarzem ginekologiem. Fascynuje go studiowanie seksualności ludzkiej. Jednakże mężczyzna jest niespełniony w życiu prywatnym, gdyż brakuje mu interpersonalnych umiejętności. Badania, jakie przeprowadza, spotykają się z niezrozumieniem przez jego kolegów. Jego poczynania z czasem docenia Virginia Johnson, która jest jego nową asystentką. To nieskrępowana niczym rozwódka, która ma na wychowaniu dzieci. Ich wspólne prace okażą się zauważone nie tylko na polu naukowym, ale również zmienią obyczajowość popkultury amerykańskiej.

W produkcji wystąpili: Michael Sheen („Królowa”, „O północy w Paryżu”), Lizzy Caplan („Iluzja”, „Jutro będzie futro”), Teddy Sears („Samotny mężczyzna”, „Jak zostać kotem”) oraz Nichlas D’Agosto („Oszukać przeznaczenie 5”, „Gotham”).

Następną propozycją serialu o seksie jest „Wyposażony”. Produkcja na Filmwebie otrzymała notę 6,5 na 10. Serial opowiada o byłej gwieździe sportu, która musi mierzyć się z codziennością.

Ray Drecker to była sportowa legenda gimnazjum w Detroit. Obecnie obejmuje posadę trenera koszykówki w szkole. Nie pociesza go fakt, że jego dom spłonął podczas pożaru. Rozwiedziony już mężczyzna próbuje wykorzystać swoje najlepsze atrybuty. Chce zmienić swój pechowy los. Podejmuje pracę jako „Konsultant szczęścia”, w którym pomaga mu Tanya, jego była dziewczyna i zdesperowana poetka. Postanawia dzięki temu, tym czym obdarzyła go natura, starać się utrzymać równowagę pomiędzy upadkami a wzlotami.

W rolę głównego bohatera wcielił się Thomas Jane znany z produkcji „Cienka czerwona linia”, „Mgła” oraz „Boogie Nights”.

„Sexify” to kolejna propozycja w naszym zestawieniu. Serial na Filmwebie posiada ocenę 6,4 na 10.

Natalia jest ambitną studentką informatyki. Jej największym marzeniem, a zarazem celem w życiu jest wygranie prestiżowego konkursu. Udać się jej to może, dzięki innowacyjnej aplikacji, w której użytkownicy będą mogli zaspokoić swoją ciekawość oraz potrzeby seksualne partnerów. Jedynym problemem dziewczyny jest właśnie seks. Jeśli temat programowania ma w małym palcu, to wdż omijała szerokim łukiem. By nie zostać z tym problemem sama, Natalia łączy siły ze swoją przyjaciółką Pauliną oraz znajomą z akademika, Moniką. Dziewczyny chcąc znaleźć wspólny algorytm na kobiecy orgazm i zaczynają na nowo odkrywać świat seksu. Przy okazji dowiadują się coraz więcej o samych sobie. Jak potoczą się losy bohaterek?

W role głównych bohaterek wcieliły się: Aleksandra Skraba („Wielka woda”, „Orzeł. Ostatni patrol”), Maria Sobocińska („Kler”, „Wołyń”) oraz Sandra Drzymalska („Belfer”, „Listy do M. 2”).

Przedostatnią propozycją serialu o seksie jest „You Me Her”. Produkcja na Filmwebie otrzymała 6,2 gwiazdki na 10. Opowiada o poligamicznym trójkącie, którego łączy seks, ale czy aby na pewno tylko on?

Jack oraz Emma to małżeństwo, które mimo wielkiej miłości, jaką siebie darzą i rozmowach o uczuciach, mają problemy łóżkowe. By podkręcić atmosferę w swoim związku, umawiają się z tą samą studentką psychologii, Izzy, która zawraca w głowie małżonkom. Postanawiają zaprosić dziewczynę do swojego domu. Z początku formalna relacja, w późniejszych etapach wymyka się spod kontroli nie tylko małżeństwa, ale i młodej dziewczyny. Ten miłosny trójkąt od teraz będzie musiał mierzyć się z ewentualnymi reakcjami z ich otoczenia. Jeśli nadal zastanawiacie się, jaki serial obejrzeć, mamy dla was wiele propozycji w innym zestawieniu.

W produkcji wystąpili: Greg Poehler („Moxie”, „Gorzkie wino”), Rachel Blanchard („Fargo”, „Amerykańskie ciacho”) oraz Priscilla Faia („Nowe gliny”, „The Eleventh Victim”).

„SEX/LIFE” to ostatnia propozycja serialu w rankingu, która na Filmwebie posiada notę 5,6 na 10.

Serial ten to miłosny trójkąt, który toczy się między oddaną żoną, jej mężem oraz jej przeszłością. Billie jest zwyczajną matką oraz żoną, która mieszka wraz ze swoją rodziną na przedmieściach. Wszystko wygląda sielankowo, jednakże do czasu. Otóż bohaterka, zanim poznała swojego męża Coopera, prowadziła szalone życie z przyjaciółką. Wraz z Sashą mieszkała w Nowym Jorku, imprezując oraz pracując. Wyczerpana dniem codziennym i opieką nad swoimi małymi dziećmi, Billie zaczyna pisać pamiętnik. Umieszcza w nim swoje fantazje na temat byłego chłopaka Brada, który ma się rozumieć, pozostał w jej pamięci do dziś. Kobieta coraz mocniej zaczyna zastanawiać się, co w jej życiu jest naprawdę ważne. W najmniej oczekiwanym momencie jej pamiętnik znajduje mąż. To, jak dalej potoczą się jej losy, dowiesz się, oglądając „SEX/LIFE”.

W produkcji wystąpili: Sarah Shahi („Zupełnie jak miłość”, „Black Adam”), Mike Vogel („Pod kopułą”, „Służące”) oraz Adam Demos („Perfekcyjne połączenie”, „Miłość pod jednym dachem”).

Jeśli mało ci propozycji naprawdę dobrych seriali o seksie, to na twoje szczęście to nie koniec tytułów. Zapoznaj się z innymi produkcjami, które również są warte uwagi:

