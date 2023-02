Seriale komediowe: 15 tytułów, które rozbawią cię do łez

Zebrane przez nas propozycje zagraniczne seriali komediowych są popularne wśród widzów oraz miłośników komedii i amerykańskiego humoru. Wiele z nich dostało dużo nominacji oraz nagród do Emmy czy Złotych Globów.

Ranking seriali komediowych zaczniemy od tytułu „Biuro” (org. „The Office”), który w takim samym zestawieniu na Filmwebie zajmuje 1 miejsce i posiada notę 8,8 na 10! Fabuła oparta jest na brytyjskiej wersji o takim samym tytule.

Michael jest szefem biura w firmie papierniczej Dunder Miffin w Pensylwanii. To specyficzny oraz zapatrzony w siebie człowiek, który zleca swoim pracownikom co chwilę niewykonalne zadania. W biurze pracuje recepcjonistka Pam, w której podkochuje się Jim, pracownik działu sprzedaży. Jest on jedyną trzeźwo myślącą osobą w tym miejscu. Jest również Dwight, który podlizując się Michaelowi, staje się czasem niebezpieczny dla otoczenia, a także wielu innych podwładnych. Pracownicy biura na co dzień mierzą się z zadaniami i obowiązkami w typowej amerykańskiej drukarni.

Produkcja zdobyła aż 107 nominacji oraz 23 nagród takich jak: Złoty Glob, Emmy, People’s Choice, Teen Choice, Two Cents TV, TCA, Amerykańskie Stowarzyszenie Montażystów, Amerykańska Gildia Scenarzystów itp.

Kolejną z propozycji seriali komediowych jest „Grace i Frankie” (org. „Grace and Frankie”) z notą 7,9 na Filmwebie! Produkcja dostała wiele nominacji do takich nagród jak: Złote Globy, Emmy, czy GLAAD Media.

Grace jest emerytowaną kosmetyczką natomiast Frankie to nauczycielka sztuki. Bohaterki są swoim przeciwieństwem. Pierwsza z nich jest świetnie zorganizowaną oraz zawsze dobrze ubraną kobietą. Druga z kolei jest szamanką, która lubi palić marihuanę. Obie mają mężów, wpływowych prawników, z którymi żyją sobie spokojnie na przedmieściach. Pewnego dnia życie całej czwórki bohaterów zmienia się o 180 stopni, gdyż kobiety odkrywają na jednej ze wspólnych kolacji, że ich mężowie są gejami i się kochają. Świat kobiet rozpada się i muszą nauczyć się żyć od nowa. By przetrwać ten ciężki dla nich czas, znienawidzone wcześniej przez siebie Grace i Frankie postanawiają wspólnie zamieszkać w domku na plaży i przejść przez rozwody, których oczekują od nich (niedługo byli) mężowie.

Tym razem mamy animowaną propozycję serialu komediowego, jakim jest „Głowa rodziny” (org. „Family Guy”). Ta produkcja przeznaczona dla dorosłych widzów posiada na Filmwebie notę w wysokości 8,0 na 10.

Peter jest tytułową głową rodziny, który nie uchodzi za zbyt rozgarniętego. Mężczyzna ma dosyć nieidealną żonę Lois oraz trójkę dzieci: szesnastoletnią Meg, która wciąż poszukuje atencji, trzynastoletniego, dosyć leniwego Chrisa oraz rocznego niemowlaka Stewiego. Członkiem ich rodziny jest także pies Brian, który potrafi mówić. Dzięki swojej sposobności nie gardzi dobrą poradą bądź nieprzychylnym komentarzem. Cała rodzina codziennie walczy o utrzymanie normalności, o jaką jest im trudno.

Pierwszy z odcinków tego serialu komediowego miał swoją premierę w 1999 roku, nic więc dziwnego, że na swoim koncie przez ten czas zdobył wiele nominacji, a także nagród takich jak: Emmy, Saturny, Teen Choice, Annie czy Złote Szpule.

„Człowiek kontra pszczoła” (org. „Man vs. Bee”) to krótka opowieść od Netflixa, w której w główną rolę wciela się Rowan Atkinson znany z „Jasia Fasoli” czy „Johnny’ego English’a”.

Trevor to rozwodnik, który bardzo kocha swoją córkę. Pragnie zabrać nastolatkę na ich wymarzone wakacje. By uzbierać pieniądze na wyznaczony cel, mężczyzna podejmuje pracę w firmie, która zajmuje się pilnowaniem domów bogatych ludzi. Jego pierwszymi klientami jest para, która mieszka w miejscu pełnym drogich oraz cennych gadżetów i nowoczesnych mebli, a także dzieł sztuki. Właściciele mają również psa, którym Trevor ma za zadanie się opiekować oraz pilnować, by zwierzę nie wchodziło do wytyczonych pomieszczeń. Przez tygodniową nieobecność pary w ich domu wiele się zmieni, gdyż mężczyźnie będzie utrudniać pracę nachalna pszczoła.

Produkcja jest dziełem twórcy Davida Kerra („Johnny English: Nokaut”), do którego scenariusza zasiedli Will Davies oraz główny bohater Rowan Atkinson.

W naszym zestawieniu seriali komediowych umieściliśmy drugą produkcję animowaną. Mowa tu o tytule „Simpsonowie” (org. „The Simpsons”). Ciekawostką jest fakt, że pierwszy odcinek miał premierę w 1989 roku. Perypetie rodziny niezmiennie goszczą na ekranach telewizorów, a na Filmwebie serial uplasował się z notą 8,0 na 10.

Homer Simpson mieszka w małym miasteczku Springfield wraz z rodziną. Głowa rodziny po każdym przepracowanym dniu w elektrowni jądrowej zasiada przed telewizorem. Mężczyzna ma żonę Marge, która jest idealną gospodynią domową oraz matką ich potomków. Małżeństwo posiada trójkę dzieci: malutką córkę Maggie, siedmioletnią Lisę oraz dziesięcioletniego Barta. Serial wyśmiewa wszelkie wady i stereotypy rodzin amerykańskich.

Nie dziwi nas fakt, że produkcja otrzymała aż 207 nominacji do licznych nagród oraz zdobyła: Emmy, Saturna, People’s Choice, Teen Choice, Annie itp.

„Teoria wielkiego podrywu” (org. „The Big Bang Theory”) jest kolejną propozycją serialu komediowego, która na Filmwebie posiada notę w wysokości 8,0 na 10. Produkcja ta otrzymała aż 172 nominacji oraz 53 nagród, a są to np.: Złote Globy, Emmy, People’s Choice, Teen Choice i wiele, wiele innych.

Przyjaciele Sheldon oraz Leonard są z zawodu fizykami. Ich największa zdolność polega na tym, że potrafią zrozumieć wszystko od nieuchronnego przyciągania czarnej dziury do skomplikowanej budowy atomu. Jednym słowem doskonale rozumieją, jak skonstruowany jest świat. Pech mężczyzn polega na tym, że nie mają powodzenia u płci przeciwnej. Pewnego dnia poznają Penny, pełną życia piękność, która wprowadza się naprzeciwko ich mieszkania. Sheldona jednak zadowala spędzanie czasu, wieczorami grając w Boggle po klingońsku z przyjaciółmi, którzy również są odizolowani społecznie od świata w California Institute of Technology. Natomiast Leonard za sprawą nowej sąsiadki postanawia włączyć się na miłość.

W rolę głównych bohaterów wcielają się: Jim Parsons („Spoiler Alert”, „Hollywood”), Johnny Galecki („Rings”, „Oczyszczenie”) oraz Kaley Cuoco („Stewardessa”, „Randka w nieskończoność”). Polecamy ci również nasz ranking seriale amerykańskie, w którym propozycje opiewają w ciekawą fabułę.

Kolejną z propozycji serialu komediowego jest „Dwóch i pół” (org. „Two and a Half Men”). Na Filmwebie produkcja zdobyła notę w wysokości 7,5 na 10.

Alan wraz ze swoim 10-letnim synem wprowadza się do swojego brata, Charliego Harpera. Pierwszy z nich właśnie się rozwiódł, natomiast drugi prowadzi życie kawalera. Spokój życia domowników burzą trzy kobiety: niezwykle atrakcyjna sąsiadka Rose, która wdała się niegdyś w romans z Charliem, była żona Alana oraz matka braci. Pomimo napiętych relacji mężczyźni próbują odnaleźć się w zaistniałej sytuacji, gdyż chcą małoletniemu Jake’owi stworzyć dom.

Produkcja zdobyła nagrody: Emmy, People’s Choice, Teen Choice oraz wiele nominacji, do np. GLAAD Media czy Złotych Globów.

Przedostatnią propozycją seriali komediowych jest „Ted Lasso”. Na Filmwebie może pochwalić się wysoką notą, w wysokości aż 8,1 na 10.

Ted Lasso to trener amerykańskiego futbolu w college’u. Niespodziewanie zostaje zatrudniony przez właścicielkę angielskiej drużyny piłkarskiej, Rebeccę Welton. W związku z tym mężczyzna przeprowadza się do Wielkiej Brytanii i przejmuje stery nad AFC Richmond. Kobieta, znając nieprzychylną sławę bohatera, który wyśmiewany jest z dostępnego w Internecie viralu, postanawia doprowadzić ów klub do katastrofy. Rebecca pragnie tego, gdyż chce się zemścić na ex-mężu, który przez wiele lat ją zdradzał. Upadek klubu sportowego wisi na włosku, a sabotaż ma być zwieńczeniem zemsty kobiety.

Produkcja posiada na swoim koncie aż 28 zdobytych nagród, nie tylko za najlepszy serial komediowy, ale również dla aktorów czy reżysera. „Ted Lasso” zdobył między innymi takie nagrody jak: Złote Globy, Emmy, Satelity, TCA, Critics’ Choice Television, Amerykańskie Stowarzyszenie Montażystów itp.

Ostatnią propozycją serialu komediowego jest „Jak poznałem waszą matkę” (org. „How I Met Your Mother”). Ta produkcja uplasowała się na Filmwebie z notą 8,1 na 10.

Ted posiada jedno marzenie, którym jest chęć ustatkowania się. Żeby tego było mało, jego najlepszy przyjaciel Marshall postanawia oświadczyć się swojej dziewczynie Lily. Przybity tą informacją mężczyzna podejmuje próby znalezienia wybranki swojego serca, które kończą się niepowodzeniem. Tedowi w poszukiwaniach pomaga Barney, człowiek, który ma obsesję na punkcie garniturów. Pewnego dnia bohater poznaje prezenterkę telewizyjną, w której od razu się zakochuje. Niestety kobieta nie odwzajemnia jego uczuć. Po kilkunastu nieudanych próbach udaje mu się zaprosić na imprezę inną kobietę o imieniu Robin. Los nie będzie dla niego łaskawy, lecz to właśnie może nowa znajoma zdoła odmienić jego status związku?

Jest to produkcja, która pochwalić się może wieloma nominacjami oraz nagrodami, takimi jak: Emmy, People’s Choice, Critic’s Choice Television czy Two Cents TV.

