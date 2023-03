Seriale o szkole: 15 propozycji o dorastaniu i nastolatkach

Zebrane seriale o szkole przedstawiają problemy nastolatków oraz pokazują, jak młodzież przechodzi przez dorastanie w „Euforia”, „Sex Education” czy „Jeszcze nigdy”. W zestawieniu znajdują się produkcje różnorodne pod kątem gatunku - od dramatu po komedię. Sprawdź, który serial najbardziej przypadnie ci do gustu!

Spis treści:

Pierwszą propozycją serialu o szkole jest „Euforia”, która na Filmwebie posiada notę 7,9 na 10. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, People’s Choice, Satelity, Critics’ Choice Television, Czarnych Szpuli – Telewizyjnych, EnergaCamerimage, MTV, Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów.

Serial opowiada o nastolatkach, którzy są zagubieni w świecie, gdzie używki są wszechobecne i dzieli ich tylko jeden krok do uzależnienia. Fabuła opowiada o licealistach, którzy zmagają się z rzeczywistością, w której liczy się wygląd oraz media społecznościowe. Jakich bohaterów pozna widz oglądając ten serial?

Rue to dziewczyna po odwyku, która szuka swojej drogi życiowej. Jej życie zmienia się, kiedy poznaje Jules, dziewczynę, która podobnie jak ona, szuka swojej życiowej drogi.

Wśród licealnych bohaterów jest jeszcze Nate, który nie panuje nad złością i wybuchami agresji oraz jego dziewczyna Maddy, która chce, by o niej mówiono. Uczniami liceum są także Cassie, za którą ciągnie się erotyczna przeszłość oraz jej stąpająca twardo po ziemi siostra Lexi. Wszystkie odcinki opowiadają o losach tych bohaterów.

„Euforia” jest adaptacją izraelskiej wersji tego serialu o tym samym tytule. Pierwszą wersję stworzyły: Rona Leshem, Tmira Yardeni oraz Daphne Levin.

Następna w zestawieniu jest produkcja „Pogoda na miłość”. Serial zdobył 3 nagrody w ramach Teen Choice, a na Filmwebie otrzymał 7,9 gwiazdki na 10.

Fabuła opowiada o dwóch przyrodnich braciach: Nathanie oraz Lucasie Scott. Mężczyźni wychowali się w tym samym mieście, jednakże nie mieli ze sobą kontaktu. Obaj marzą o karierze koszykarskiej. Przeżywają podobne szkolne problemy, emocjonalne wzloty i upadki. Bracia mają jednego ojca, Dana Scotta. Nathan pochodzi z bogatej rodziny i jest gwiazdą szkolnej koszykówki. Natomiast Lucas jest samotnikiem, którego wychowuje tylko matka. Los krzyżuje drogi bohaterów, kiedy drugi z braci wstępuje do szkolnej drużyny koszykówki, w której kapitanem jest jego przyrodni brat. Nastolatków czekać będzie wiele niespodzianek oraz zwrotów akcji. Jesteście ciekawi jak zakończy się ich historia?

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Chad Michael Murray („Zakręcony piątek”, „Cinderella Story”) oraz James Lafferty („Stan kryzysowy”, „Oculus”).

Zobacz także: Seriale młodzieżowe: poznaj 10 najciekawszych i wartościowych produkcji

„Sex Education” to kolejna pozycja w rankingu, która otrzymała nagrody w ramach Międzynarodowego Emmy oraz BAFTA TV. Produkcja na Filmwebie posiada ocenę 7,6 na 10.

Otis to nastolatek, którego rodzice są po rozwodzie. Chłopaka wychowuje matka, pracująca jako seksuolożka. Główny bohater ma problemy z własną seksualnością m.in. przez sytuację rodzinną oraz fakt, że jego ojciec zdradził żonę z pacjentką matki. Pewnego dnia Otis podsłuchuje sesje terapeutyczne swojej rodzicielki, dzięki czemu dowiaduje się dużo o sprawach damsko-męskich. Bohater wraz z koleżanką ze szkoły Meave postanawia odpłatnie udzielać porad seksualnych w szkole. Nowa profesja pozwoli mu bardziej zbliżyć się do koleżanki, do której coś czuje? Sami musicie się przekonać.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Asa Butterfield („Chłopiec w pasiastej piżamie”, „Hugo i jego wynalazek”), Emma Mackey („Emily”, „Barbie”) oraz Ncuti Gatwa („Doktor Who”, „Ostatni list od kochanka”).

Czwartą propozycją jest „Młody Sheldon”, zdobywca 11 nominacji do nagród w ramach: Teen Choice, People’s Choice, Kids Choice czy Złotych Szpuli. Serial na Filmwebie zdobył 7,5 gwiazdki na 10.

Sheldon Cooper to utalentowany chłopiec, który jest dosyć naiwny. Bohater chodzi do liceum, w którym musi mierzyć się z codziennymi, szkolnymi problemami. Mieszka wraz z rodziną w mieście Medford w Teksasie. Jego mama Mary jest bardzo religijną osobą, a ojciec George nie zawsze rozumie syna. Sheldon ma siostrę bliźniaczkę Missy oraz starszego brata Georga Jr. Dużą rolę w życiu chłopaka odgrywa jego babcia Connie. Czy rodzina pomoże mu w problemach, które spotykają go w szkole, czy może będzie dla tego młodego człowieka dodatkowym utrudnieniem?

„Młody Sheldon” jest prequelem serialu „Teoria wielkiego podrywu” w reżyserii Chucka Lorre’a oraz Stevena Molaro. W rolę głównego bohatera wcielił się Iain Armitage znany również z produkcji „Wielkie kłamstewka” czy „Szklany zamek”. W serialu pojawia się również odtwórca dorosłego Shelona Coopera, Jim Parsons („Ukryte działania”).

Następnym serialem o szkole jest „Glee”, który na Filmwebie posiada 7,3 gwiazdki na 10. Ta propozycja otrzymała nagrody w ramach: Złotych Globów, Złotych Szpul, TCA, GLAAD Media, Satelity, Teen Choice, People’s Choice, Emmy, Amerykańskiej Gildii Kostiumologów oraz Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.

Will Schuester to nauczyciel hiszpańskiego w jednym z amerykańskich liceów. Mężczyzna chce reaktywować szkolny chór Glee. W tym celu zbiera grupę uzdolnionych uczniów. Bohater jednak nie spodziewa się, jakie przeciwności losu przed nim staną. Will zmierzy się nie tylko z niechęcią chóru, ale również z intrygami trenerki szkolnej grupy cheerleaderskiej. Kto będzie górą?

W serialu wystąpili między innymi: Matthew Morrison („Prosto w serce”, „Jak urodzić i nie zwariować”), Lea Michele („Sylwester w Nowym Jorku”, „Królowe krzyku”) czy Cory Monteith („Monte Carlo”, „Niewidzialny”).

„Trzynaście powodów” to serial, który otrzymał 12 nominacji do nagród w ramach: Emmy, Złotych Globów, MTV, Satelity, People’s Choice oraz Filmwebu, na którym posiada notę 7,1 na 10.

Serial opowiada o Hannah Baker, uczennicy liceum, która popełnia samobójstwo. Pewnego dnia, Clay Jensen, kolega ze szkoły dziewczyny, znajduje pod drzwiami swojego domu pudełko z ponumerowanymi kasetami. Znajdują się na nich historie, które wyjaśniają, dlaczego dziewczyna dokonała tego czynu. Opowiedziane przez Hannah trzynaście doświadczeń, które doprowadziły ją do samobójstwa, powiązane są różnymi osobami z ich środowiska. Poszczególne taśmy mają być przekazane do osób, o których opowiada na konkretnych nagraniach.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Katherine Langford („Spontaniczni”, „Na noże”) oraz Dylan Minnette („Labirynt”, „Nie oddychaj”).

Kolejną propozycją w naszym rankingu seriali o szkole jest „Jeszcze nigdy”. Produkcja zdobyła nagrody w ramach People’s Choice, a na Filmwebie posiada 6,9 gwiazdki na 10.

Devi jest Hinduską, której inteligencja i status kujonki uniemożliwiają zdobycie popularności. Ponadto rówieśnicy traktują ją jak dziwaczkę. Podczas jednego z występów szkolnej orkiestry, do której należy dziewczyna, umiera jej tata. Na skutek tych wstrząsających wydarzeń główna bohaterka serialu traci czucie w nogach.

Po czasie Devi wraca sprawność w kończynach, znowu chodzi do szkoły i zakochuje się w Paxtonie, koledze z liceum. Chłopak uchodzi za łamacza serc. Dziewczyna postanawia zmienić swoje życie i uwieść Paxtona. Czy uda się jej zrealizować ten plan?

W rolę głównej bohaterki wcieliła się Maitreyi Ramakrishnan, której produkcja jest jej pierwszą w karierze aktorskiej.

„Riverdale” to przedostatni tytuł w zestawieniu, który na Filmwebie posiada ocenę 6,7 na 10. Serial otrzymał nagrody w ramach: Kids Choice, Teen Choice, People’s Choice oraz Saturnów.

W mieście Riverdale dochodzi do tajemniczej śmierci Jasona Blossom, syna bardzo wpływowych ludzi. Uczniowie liceum: Betty, Jughead, Archie oraz Veronica próbują odnaleźć się w nowej sytuacji. Nastolatkowie chcą odkryć, kto stoi za śmiercią kolegi. W serialu nie zabraknie również wątków miłosnych, przyjaźni, a także napięć i wielu zwrotów akcji.

Fabuła serialu oparta jest na komiksach Archie Comics. W produkcji występują: K.J. Apa („Wierzę w Ciebie”), Lili Reinhart („Ślicznotki”), Cole Sprouse („Trzy kroki od siebie”), Camila Mendes („Groźne kłamstwa”), Charles Melton („Słońce też jest gwiazdą”), Madelaine Petsch („Po omacku”), Ashleigh Murray („Katy Keene”) oraz Casey Cott („Asking for it”).

„Szkoła złamanych serc” to ostatni serial w naszym zestawieniu. Produkcja na Filmwebie posiada notę 6,7 na 10 oraz zdobyła 3 nagrody w ramach AACTA. Jest to reboot znanego już tytułu z lat 90. Fabuła serialu inspirowana jest scenariuszem produkcji z 1994 roku.

Do szkoły Hartley High w Sydney uczęszcza grupa nastolatków. Uczennica Amerie kończy przyjaźń z Harper, dziewczyną, która wśród rówieśników i nauczycieli stwarza postrach. Zaprzyjaźnia się za to z outsiderami Darrenem i Quinni. Co zmieni się w jej życiu w związku z tym, że zacznie otaczać się zupełni innymi ludźmi?

Fanów seriali o szkole z pewnością zainteresują jeszcze poniższe propozycje: